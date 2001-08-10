В Южно-Сахалинске обсудили проект ГО «Город Южно-Сахалинск»

В актовом зале областной научной библиотеки состоялись публичные слушания по проекту решения городской думы «О бюджете ГО «Город Южно-Сахалинск» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов». Послушать доклады первых лиц областной столицы и задать свои вопросы пришли горожане, депутаты, представители общественных организаций. Об этом ТИА «Острова» рассказали в агентстве по развитию города Южно-Сахалинск.

Открыл публичные слушания 10-минутный презентационный видеофильм, рассказывающий об объемах выполненных в 2017 году работ по благоустройству, строительству, переселению, а также о планах муниципалитета на будущее. Кроме того, фильм содержал и практическую часть: анонсировал голосование, участие в котором предлагалось принять всем пришедшим на слушания. По окончании мероприятия горожанам представилась возможность отдать свой голос за ту сферу, куда, по их мнению, необходимо направить больше всего бюджетных средств. Это культура и образование, спорт, социальная защита и благоустройство.

Общие доходы бюджета на 2018 год прогнозируются в объеме 19,4 млрд рублей, из которых доля финансовой помощи из областного бюджета составляет 9 млрд 342 млн рублей. Что касается прогнозируемого общего объема доходов в бюджеты городского округа на 2019 и 2020 годы, то эти данные распределились следующим образом: 19 млрд 918 млн и 19 млрд 418 млн соответственно.

Первым с докладом выступил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Он отметил, что предлагаемый к обсуждению бюджет 2018 года и на плановый период 2019-2020 годов строился исходя из новых экономических условий.

Правительством области был определен новый порядок софинансирования при реализации совместных с областью инвестиционных проектов. Так, на 2018 год доля софинансирования местного бюджета при строительстве объектов установлена в 30%, в плановом периоде - 45% на 2019 год и 60% на 2020 год. Для городского бюджета это огромные суммы, поэтому, изыскивая бюджетные ассигнования для обеспечения в полном объеме доли софинансирования, пришлось сократить расходы по другим статьям бюджета, отказаться от ненужных и неэффективных трат.

Так, приоритетными направлениями бюджета 2018 года будут мероприятия по выполнению майских указов президента (рост заработной платы работников бюджетной сферы, улучшение условий проживания южносахалинцев, демографической ситуации и т. д.).

Сергей Надсадин подчеркнул, что бюджет-2018 останется социально ориентированным. 54% средств в 2018 году планируется направить на содержание и функционирование учреждений образования, культуры и спорта, на социальную поддержку граждан, строительство объектов социальной инфраструктуры. Для сравнения: в 2017 году на эти цели было предусмотрено 43,5% бюджетных назначений.

Также выступили первый вице-мэр Наталия Куприна и начальник департамента финансов администрации Южно-Сахалинска Юлия Квасникова. В своих докладах они обозначили основные направления бюджета 2018 года.

Так, больше всего средств - свыше 8 млрд рублей, или 41% всех расходов, - в 2018 году планируется направить на сферу образования. Это функционирование 54 городских детских садов, 31 школы, 12 учреждений дополнительного образования (включая культуру и спорт).

Кроме того, в указанную сумму входит и строительство двух школ: коррекционной в Луговом и общеобразовательной в новом микрорайоне Дальнего, а также возведение дополнительного комплекса гимназии № 3 и пристроек к гимназии №1 и СОШ № 26. Эти направления обозначены в бюджете следующего года как приоритетные. Кроме того, будет продолжена работа по строительству спортивных площадок внутри микрорайонов, а также реконструкция стадиона «Космос», начавшаяся в этом году.

На развитие социальной сферы планируется направить 1 млрд 253 млн рублей. Сегодня за счет средств городской казны оказываются 52 меры социальной поддержки. Это адресные выплаты ветеранам, многодетным и нуждающимся семьям, питание в школах, обеспечение бесплатного проезда школьникам и пенсионерам и др. Мэр подчеркнул, что в 2018 году все меры соцподдержки будут сохранены в полном объеме. Сейчас ими охвачено свыше 32 тысяч жителей городского округа: ветераны Великой Отечественной, работники социальной сферы, малообеспеченные граждане, семьи с детьми, дети-сироты и другие незащищенные категории граждан.

Что касается сфер благоустройства, строительства, поддержки сельского хозяйства и предпринимательства, по каждому из направлений в бюджете 2018 года предусмотрен ряд мероприятий. Так, продолжится работа по капитальному ремонту жилых домов, в том числе фасадов и кровель, освещению и озеленению улиц, скверов и площадей. Не прекратятся строительство жилых домов и переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, газификация жилых микрорайонов города.

В рамках средств дорожного фонда будут продолжены реконструкция и ремонт улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов, дворов. Ключевые объекты - реконструкция дорог в 25-м микрорайоне, ул. Больничной, строительство ул. И.П. Фархутдинова и ул. Горького.

Также продолжится финансирование территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Эта форма взаимодействия населения и муниципалитета в вопросах создания комфортной среды уже доказала свою жизнеспособность.

После докладов начался процесс обсуждения проекта бюджета. К открытому микрофону подходили народные избранники, руководители ТОС, инициативные горожане.

Южносахалинцы Полина Шевченко и Михаил Щербаков затронули важную для муниципалитета тему обустройства дорог к ДНТ и СНТ. В частности, речь шла о дороге на Елочки. Там проживают порядка тысячи человек (в летний период - до 5 тысяч). Сергей Надсадин, отвечая на вопрос о будущем этой дороги, отметил, что администрация города знает о данной ситуации и несет ответственность за обустройство этого участка. Несколько лет назад в мэрии уже начинали разрабатывать проект. Однако на будущий год денег на капитальные работы не предусмотрено, и мэр дал поручение изучить возможность актуализации этого проекта, чтобы планировать работы на ближайшие годы.

А депутат областной думы Светлана Иванова обратила внимание на Владимировку, в частности на состояние дорог, коммуникаций, уличного освещения. Сергей Надсадин заявил, что в последние годы этот район на особом внимании муниципалитета. С нуля отстроен 25-й микрорайон - заселены новые комфортные дома по программе переселения из ветхого жилья. Как уже было обозначено во время докладов, в следующем году мэрия продолжит строительство здесь дорог. Кроме того, продолжится переселение из расположенного во Владимировке ветхого и аварийного жилья.

В ближайшее время в мэрии запланировано совещание, где детально будут рассмотрены и проработаны эти и другие вопросы, поступившие от жителей Владимировки. Однако в администрации города подчеркивают, что люди сами должны проявлять заинтересованность в обустройстве мест своего проживания - проявлять активность, вступать в ТОС и при поддержке муниципалитета улучшать качество своей жизни.

После вопросов и ответов наступило время народного голосования. С помощью небольших разноцветных шариков горожане отдавали свои голоса за развитие культуры и образования, благоустройства, спорта и социальной сферы. После подсчета всех голосов организаторы пришли к выводу, что в 2018 году Южно-Сахалинск его жители хотят видеть культурным, образованным и благоустроенным.

Публичные слушания были признаны состоявшимися, а итоговый документ принят с учетом всех предложений и рекомендаций, поступивших от населения.