На Сахалине сохранятся все меры социальной поддержки

Сегодня, 27 ноября, по инициативе депутатского корпуса в кабинете председателя Сахалинской областной думы Андрея Хапочкина прошло рабочее совещание руководителей островного парламента, на которое была приглашена министр социальной защиты Сахалинской области Елена Касьянова.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской областной думы, темой встречи стало предстоящее рассмотрение в областной думе главного финансового документа региона «Об областном бюджете Сахалинской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», первое чтение которого пройдет в областной думе 30 ноября.

Депутатов особенно интересовало, будут ли в бюджете на 2018 год в полном объеме сохранены меры социальной поддержки населения Сахалинской области.

Глава ведомства заверила депутатов, что все действовавшие в текущем году меры социальной поддержки населения в Сахалинской области, а всего их насчитывается более двухсот, в 2018 году будут полностью сохранены. В целом на программу социальной поддержки населения Сахалинской области в региональном бюджете на 2018 год предусмотрено почти 17 млрд рублей.

Кроме того, в островном регионе вводятся и новые меры социальной поддержки. Так, с января 2018 года в Сахалинской области вступает в силу региональный закон о выплате материнского капитала за первого ребенка женщинам в возрасте 19-25 лет. Размер единовременной выплаты при получении этой социальной поддержки составит 150 тысяч рублей.

Депутаты также поинтересовались результатами, введёнными с июля 2017 года дополнительными мерами социальной поддержки для многодетных семей, имеющих пятерых и более детей, на приобретение транспортного средства в сумме 1 млн. рублей. Министр пояснила, что все поступившие в соответствии с требованиями регионального законодательства заявки от многодетных семей, а таких оказалось 55 – были в этом году удовлетворены полностью.

Общее количество получателей социальных гарантий в Сахалинской области в 2018 году составит около 185 тысяч человек.