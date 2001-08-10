В Холмске обсудили муниципальный бюджет

В администрации Холмска состоялись публичные слушания по бюджету муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов.

Как сообщили ТИА «Острова» в администрации города, основные характеристики муниципального бюджета на будущий год представлены общим объёмом доходов муниципального бюджета (3 179 826,0 тыс. рублей), объёмом безвозмездных поступлений (всего – 2 373 321,2 тыс. рублей), доходами без безвозмездных поступлений (806 504,8 тыс. рублей), общим объёмом расходов муниципального бюджета в размере 3 260 426,0 тыс. рублей. Таким образом, принимаемый бюджет в 2018 году будет дефицитным (размер дефицита – 80 600,0 рублей). Но это не означает, что какая-то сфера жизнедеятельности округа окажется недофинансированной. В течение всего года будут происходить бюджетные корректировки, основанные на получении муниципалитетом дополнительных доходов.

При этом остаётся неизменной социальная направленность бюджета муниципального образования. Так, например, на социально-культурную сферу в нём предусмотрено 59,5 % расходов.

Особо стоит отметить наличие в бюджете будущего года финансирования на реализацию инициатив граждан в рамках инициативного бюджетирования в размере 45 986,7 тыс. рублей, а также выделение средств в размере 6 млн. рублей каждому территориальному управлению на проведение капитального ремонта внутрипоселковых дорог по аналогии с 2017 годом. Предусмотрено в будущем году и финансирование ТОСов.

В обсуждении главного финансового документа муниципального образования приняли активное участие жители округа. К тому же были рассмотрены и письменные обращения горожан. Холмчане выдвигали свои предложения по расширению расходных статей бюджета на такие мероприятия, как оснащение видеокамерами основных перекрёстков для обеспечения безопасности дорожного движения, устранение несанкционированных свалок, увеличение финансирования поездок спортсменов округа на областные, всероссийские и международные соревнования, обеспечение качественной питьевой водой жителей Правды и др.

Все предложения и пожелания граждан внесены в протокол и будут рассмотрены как специалистами администрации округа, так и депутатами местного Собрания.