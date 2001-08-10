До конца декабря в Группе ВТБ действуют специальные ставки по ипотеке

Группа ВТБ снизила ипотечные ставки на 0,25 п.п. Специальное предложение будет действовать для клиентов, оформивших кредит в период до 31 декабря 2017 г.

Как ТИА «Острова» сообщили в банке ВТБ, итоговая ставка по кредиту на покупку жилья составит 9,25% годовых (с учетом акции «Больше метров – меньше ставка»), по кредиту на рефинансирование ипотеки в другом банке – 9,45% для зарплатных клиентов Группы и 9,75% – для остальных клиентов.

Условие распространяется на программы в рамках приобретения готового или строящегося жилья, рефинансирования ипотеки в другом банке, а также кредитования под залог имеющейся недвижимости. Предложение актуально во всех регионах присутствия розничного бизнеса ВТБ.

По состоянию на 1 ноября 2017 г. портфель ипотечных кредитов Группы ВТБ составляет 1,1 трлн рублей. За 10 месяцев в рамках данного сегмента банки Группы выдали 154 тысячи кредитов на 326 млрд рублей, что на 26% выше показателя за аналогичный период 2016 г.