До конца декабря в Группе ВТБ действуют специальные ставки по ипотеке
Группа ВТБ снизила ипотечные ставки на 0,25 п.п. Специальное предложение будет действовать для клиентов, оформивших кредит в период до 31 декабря 2017 г.
Как ТИА «Острова» сообщили в банке ВТБ, итоговая ставка по кредиту на покупку жилья составит 9,25% годовых (с учетом акции «Больше метров – меньше ставка»), по кредиту на рефинансирование ипотеки в другом банке – 9,45% для зарплатных клиентов Группы и 9,75% – для остальных клиентов.
Условие распространяется на программы в рамках приобретения готового или строящегося жилья, рефинансирования ипотеки в другом банке, а также кредитования под залог имеющейся недвижимости. Предложение актуально во всех регионах присутствия розничного бизнеса ВТБ.
По состоянию на 1 ноября 2017 г. портфель ипотечных кредитов Группы ВТБ составляет 1,1 трлн рублей. За 10 месяцев в рамках данного сегмента банки Группы выдали 154 тысячи кредитов на 326 млрд рублей, что на 26% выше показателя за аналогичный период 2016 г.
Комментарии - 0
Другие
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
- 10:10 Сегодня Областные власти оценили сахалинские территории опережающего развития
12:19 Сегодня Строительство моста на материк может начаться в 2021 году
10:04 Сегодня В областном центре прошла лекция о сопротивлении детей воспитанию
09:15 Сегодня «Сахалинэнерго» ограничит подачу электроэнергии сахалинским должникам
17:12 30 Ноября МЧС разыскивает юных любителей квестов
15:49 1 Декабря В Корсакове открылась школа бокса
14:59 1 Декабря С 8 по 11 декабря областной центр ожидает отключение электроэнергии
- 18:59 1 Декабря Владимир Путин предложил поддержку сахалинским семьям
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
14:09 10 Ноября Иностранец предлагал взятку сахалинскому полицейскому за «покровительство»
15:53 7 Ноября В Чехов-центре будет назначен новый директор
13:07 14 Ноября Крыши зданий Южно-Сахалинска необходимо очистить от наледи
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?