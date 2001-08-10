ВТБ снизил ставки по кредитам для малого бизнеса
Банк ВТБ снизил ставки по кредитным продуктам для клиентов малого бизнеса. Минимальная ставка теперь составляет 10,5%.
Как ТИА «Острова» сообщили в банке ВТБ, в частности, при сумме кредитования от 4 млн рублей ставки снижены:
- по кредитам в форме единовременной выдачи и кредитным линиям с лимитом выдачи - в среднем на 0,5%;
- по кредитным линиям с лимитом задолженности - в среднем на 1%.
В рамках продукта, позволяющего обеспечить заявки на участие в аукционах на «Единой электронной торговой площадке», ставки опустились на 0,5%.
За 10 месяцев 2017 года группа ВТБ выдала клиентам малого бизнеса 103 млрд кредитных средств, что на 11% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Кредитный портфель с начала года вырос на 3%, превысив 154 млрд рублей.
Подать заявку на кредит можно на сайте bm.ru или в ближайшем отделении банка, обслуживающем юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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