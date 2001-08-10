Тихоокеанское
информационное агентство
5 Декабря 2017
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13:57, Сегодня | Новости экономики Сахалина и Курил

ВТБ снизил ставки по кредитам для малого бизнеса

Банк ВТБ снизил ставки по кредитным продуктам для клиентов малого бизнеса. Минимальная ставка теперь составляет 10,5%.

Как ТИА «Острова» сообщили в банке ВТБ, в частности, при сумме кредитования от 4 млн рублей ставки снижены:

- по кредитам в форме единовременной выдачи и кредитным линиям с лимитом выдачи - в среднем на 0,5%;

- по кредитным линиям с лимитом задолженности - в среднем на 1%.

В рамках продукта, позволяющего обеспечить заявки на участие в аукционах на «Единой электронной торговой площадке», ставки опустились на 0,5%.

За 10 месяцев 2017 года группа ВТБ выдала клиентам малого бизнеса 103 млрд кредитных средств, что на 11% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Кредитный портфель с начала года вырос на 3%, превысив 154 млрд рублей.

Подать заявку на кредит можно на сайте bm.ru или в ближайшем отделении банка, обслуживающем юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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