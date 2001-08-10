Российский промысел минтая успешно прошел международный аудит

На сайте Морского попечительского опубликован отчет с результатами четвертого ежегодного аудита промысла минтая в Охотском море в рамках международной экологической сертификации на соответствие требованиям MSC. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на Ассоциацию добытчиков минтая.

Программа MSC является одной из наиболее авторитетных программ в области экологической сертификации рыбных промыслов. На сегодняшний день более 10 процентов мирового вылова дикой рыбы имеет сертификат MSC. Оценка рыбных промыслов на соответствие стандарту MSC проводится по трем критериям: устойчивость сертифицируемого запаса, влияние промысла на экосистему и эффективность системы управления.

НКО «Ассоциация добытчиков минтая» получила сертификат Морского попечительского совета (MSC) для тралового промысла минтая в Охотском море в сентябре 2013 года, доказав мировой общественности, что российский промысел минтая устойчив и эффективно управляется соответствующими российскими государственными органами.

В октябре 2017 года прошел ежегодный аудит, материалы которого изучила группа независимых международных экспертов из Великобритании, Канады и ЮАР, отобранных для данной работы шотландской сертификационной компанией Acoura Marine Ltd. Результаты выполнения плана улучшения промысла минтая в Охотском море, разработанного и реализованного НКО «Ассоциация добытчиков минтая» при поддержке Федерального агентства по рыболовству, получили высокую оценку международных экспертов.

В соответствии с планом НКО «Ассоциация добытчиков минтая» организовала и профинансировала ряд научно-исследовательских проектов, выполненных российскими научными институтами. Были проведены экспедиционные исследования по оценке случайной гибели морских млекопитающих и птиц на траловом промысле минтая в Охотском море. Выполнена научно-исследовательскую работу по оценке прямого и косвенного влияния промысла минтая на «краснокнижного» сивуча. Построена модель экосистемы Охотского моря, которая позволила смоделировать уровень влияния промыслового изъятия величины ОДУ минтая на основные элементы экосистемы Охотского моря, а также оценить трофические (пищевые) связи с другими ВБР. Были привлечены ведущие международные эксперты, которые провели независимый анализ отдельных аспектов промысла минтая и дали высокую оценку российской системе управления рыболовством. Совместно с ФБГНУ «ТИНРО-Центр» и «КамчатНИРО» продолжается реализация программы совершенствования мониторинга промысла минтая с помощью научных наблюдателей.

В ходе аудита эксперты компании Acoura Marine провели серию встреч с организациями, ответственными за управление, контроль и научное обеспечение промысла минтая. Ученые из ФГБНУ «ТИНРО-Центр» и «КамчатНИРО» рассказали о применяемых подходах к прогнозированию запасов минтая в Охотском море, мониторинге промысла, исследованиях и съемках, вопросах влияния тралового промысла минтая на экосистему Охотского моря. Специалисты камчатского филиала ФГБУ «Центр системы мониторинга и связи рыболовства» продемонстрировали работу Отраслевой системы мониторинга рыболовства и электронного промыслового журнала. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району проинформировали о проведении государственного контроля за промыслом минтая в Охотском море.

После изучения полученной информации аудиторы сертификационной компании Acoura Marine пришли к выводу, что НКО «Ассоциация добытчиков минтая» успешно выполнила все запланированные улучшения, и промысел минтая в Охотском море может перейти к ре-сертификации на следующий 5-летний период. Повторная сертификация промысла должна быть завершена в сентябре 2018 года, до окончания срока действия текущего сертификата.