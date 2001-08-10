Дальневосточник стал зампредом общественного совета при Роспотребнадзоре
Заседание общественного совета, на котором был обновлен состав этого органа, прошло 29 ноября. Председателем избрали проректора Северо-Западного государственного медицинского университета Александра Мельцера, заместителями председателя стали президент ВАРПЭ Герман Зверев и руководитель Союза потребительских объединений России Петр Шелищ.
Общественный совет – совещательно-консультативный орган при Роспотребнадзоре. В компетенцию совета входит рассмотрение инициатив граждан, проведение слушаний и выработка рекомендаций в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей. Работа по обеспечению рынка качественной и безопасной рыбной продукции была определена Советом ВАРПЭ в качестве одного из основных направлений работы ассоциации.
Как сообщало РИА «Восток-Медиа» ранее, Герман Зверев с мая 2008 года возглавляет Ассоциацию добытчиков минтая со штаб-квартирой во Владивостоке. С 2010-го Зверев — председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по рыбному хозяйству и аквакультуре, член правления РСПП. С 25 января 2017 года – президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ).
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