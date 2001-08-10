Размер сахалинских минимальных зарплат увеличат дважды

Председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко, губернатор региона Олег Кожемяко и руководитель Союза промышленников и предпринимателей области Константин Сухоребрик в рабочем порядке поставили подписи под соглашением о минимальной заработной плате на 2018 год.

Как рассказали в Сахалинском областном союзе организаций профсоюзов, новое соглашение предусматривает поэтапное увеличение размеров минимальной заработной платы в 2018 году – с 1 января и 1 октября.

Сторонами социального партнерства Сахалинской области установлено, что с 1 января 2018 года для лиц, работающих в Александровск‐Сахалинском, Анивском, Долинском, Корсаковском, Макаровском, Невельском, Поронайском, Смирныховском, Томаринском, Тымовском, Углегорском, Холмском районах и в городе Южно‐Сахалинске, минимальная заработная плата составит 15600 рублей (в настоящее время — 15150 рублей). С 1 октября 2018 года размер «минималки» работников этих муниципалитетов увеличится до 15900 рублей.

Для тех, кто трудится в Ногликском и Охинском районах, с 1 января следующего года минимальная заработная плата составит 19314 рублей (на сегодняшний день - 18757 рублей). С 1 октября 2018 года размер минимальной заработной платы работников предприятий и организаций этих районов составит 19686 рублей.

Для работников Курильского, Северо-Курильского и Южно-Курильского районов с 1 января будущего года минимальная заработная плата составит 20800 рублей (на сегодняшний день - 20200 рублей). 1 октября размер минимальной заработной платы курильских работников будет увеличен до 21200 рублей.

- Даже в условиях уменьшения доходной части регионального бюджета в следующий трехлетний период сторонам социального партнерства все таки удалось договориться о поэтапном увеличении размера минимальной заработной платы в Сахалинской области в 2018 году. Размеры минимальной заработной платы, предусмотренные соглашением, являются одними из самых больших в нашей стране, и не могут считаться ограничением для реализации работодателями региона более высоких гарантий по оплате труда работников, - прокомментировал подписание соглашения председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко.