ВТБ признали лучшим банком по финансированию экспорта в России

Банк ВТБ признан победителем в номинации «Лидер по финансированию экспорта» в рамках премии «Экспортер года 2016». Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась в рамках пятого ежегодного экспортного форума «Сделано в России», проводимого Российским экспортным центром (группа РЭЦ). Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе банка ВТБ.

Руководитель кредитного департамента – старший вице-президент ВТБ Виталий Бузоверя отметил: «Развитие и поддержка российских экспортеров является одним из приоритетных направлений деятельности ВТБ. Полученная награда свидетельствует о признании усилий группы ВТБ как лидера в области экспортного финансирования и продвижения продукции под брендом «Сделано в России».

Вклад ВТБ в развитие экспортного финансирования в России был высоко оценен группой РЭЦ и министерством промышленности и торговли Российской Федерации. В 2016 году ВТБ совместно с группой РЭЦ продолжил успешно реализовывать крупные сделки по экспортному финансированию, осваивая новые рынки, создавая новые продукты и услуги для стимулирования предложения российской экспортной продукции. По итогам последних пяти лет банк оказал поддержку своим клиентам экспортерам, предоставив финансирование на сумму 60 млрд рублей под страховое покрытие АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (ЭКСАР).

В 2017 году Минэкономразвития РФ и Российский экспортный центр создали новый инструмент поддержки – субсидию процентных ставок экспортных кредитов иностранным покупателям и российским экспортерам. В рамках данной программы ВТБ подписал с группой РЭЦ соглашение, которое позволит обеспечить выгодные условия поддержки клиентов банка и способствовать их выходу на внешние рынки.