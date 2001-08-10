ВТБ нарастил внешнеторговые расчеты в Хабаровском крае почти на 70%
Общий объем внешнеэкономических операций клиентов ВТБ в Хабаровском крае за 9 месяцев 2017 составил 302 млн долларов (рост на 66% к аналогичному периоду 2016 года). Расчеты проведены за импорт оборудования и запчастей, материалов, ГСМ (горюче-смазочные материалы), продовольствия, а также за грузоперевозки. Экспортная выручка получена за поставки морепродуктов, леса и лесоматериалов, за услуги железнодорожного транспорта.
Темпы роста экспортной выручки клиентов ВТБ в Хабаровском крае в текущем году вдвое превысили динамику импорта, что связано в том числе с реализацией политики импортозамещения.
Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе банка, по итогам трех кварталов участники ВЭД нарастили расчеты в национальных валютах, что позволило бизнесу уменьшить расходы на конвертацию и снизило риски, связанные с колебанием курса доллара.
Так, объем рублевых расчетов по внешнеторговым контрактам клиентов ВТБ в регионе вырос с начала года более чем на треть до 1,78 млрд рублей (с 1,35 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года). Расчеты в китайской валюте по итогам 9 месяцев также увеличились и составили 90 млн юаней (+3%).
Рублевую выручку предприятия края получали за поставки леса и лесоматериалов, российской валютой оплачивали запчасти и оборудование. Расчеты в юанях проведены за экспорт леса, импорт из Китая товаров народного потребления, запчастей и оборудования.
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