ВТБ увеличит долю выпущенных бесконтактных карт в 4 раза

Розничный бизнес ВТБ вчетверо увеличит долю эмитированных бесконтактных карт, доведя ее до 70% по итогам 2018 г. Всего в следующем году банк выпустит более 20 млн пластиковых карт, что на 20% выше результата текущего года. Об этом сообщил старший вице-президент, директор департамента операционной поддержки бизнеса ВТБ Валерий Чулков.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе банка ВТБ, из 20 млн запланированных банковских карт к выпуску в следующем году, четверть будет открыта в рамках зарплатных проектов. Объем эмиссии карт на базе платежной системы «Мир» в 2018 г. составит около 3 млн штук.

«После присоединения ВТБ24 к ВТБ все действующие банковские карты обоих банков будут обслуживаться до окончания срока их действия. Затем будет изготовлена новая карта ВТБ. При этом все условия для клиентов останутся прежними», – отметил Валерий Чулков.

Он подчеркнул, что уже сегодня любой держатель карты ВТБ, ВТБ24 или «Почта Банка» может не только без комиссии снимать денежные средства в банкоматах Группы ВТБ (порядка 20 тыс. устройств), но и вносить наличные на карту, получать выписку, а также менять ПИН-код.

Говоря о ключевых проектах на 2018 г., Валерий Чулков отметил, что банк продолжит реализовывать полноценную комплексную защиту операций по картам с использованием самообучающейся модели оценки рисков (т.н. «искусственный интеллект»).

Многоуровневая система, внедрение которой было завершено в третьем квартале 2017 г., обеспечивает активное противодействие при обнаружении подозрительных транзакций по картам и в дистанционных каналах обслуживания физических и юридических лиц. Уже во время пилота она позволила снизить сумму потенциального риска от мошеннических угроз более чем в пять раз.

Еще одним проектом, который реализует ВТБ, является сотрудничество с компанией Росинкас по полному аутсорсингу банкоматов. Проект с Росинкас позволит ВТБ уже за первые три года серьезно сократить затраты на инкассационное и кассовое обслуживание банкоматов.

Валерий Чулков также отметил, что после присоединения ВТБ24 объем наличных, находящихся под управлением ВТБ, составит 120 млрд рублей. Для оптимизации потоков и остатков наличных денег на всю сеть объединенного банка будет распространено программное решение по управлению денежной наличностью. В 2018-2019 гг. банк планирует получить эффект от сокращения затрат на фондирование около 3,5 млрд рублей.