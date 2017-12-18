ВТБ увеличит долю выпущенных бесконтактных карт в 4 раза
Розничный бизнес ВТБ вчетверо увеличит долю эмитированных бесконтактных карт, доведя ее до 70% по итогам 2018 г. Всего в следующем году банк выпустит более 20 млн пластиковых карт, что на 20% выше результата текущего года. Об этом сообщил старший вице-президент, директор департамента операционной поддержки бизнеса ВТБ Валерий Чулков.
Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе банка ВТБ, из 20 млн запланированных банковских карт к выпуску в следующем году, четверть будет открыта в рамках зарплатных проектов. Объем эмиссии карт на базе платежной системы «Мир» в 2018 г. составит около 3 млн штук.
«После присоединения ВТБ24 к ВТБ все действующие банковские карты обоих банков будут обслуживаться до окончания срока их действия. Затем будет изготовлена новая карта ВТБ. При этом все условия для клиентов останутся прежними», – отметил Валерий Чулков.
Он подчеркнул, что уже сегодня любой держатель карты ВТБ, ВТБ24 или «Почта Банка» может не только без комиссии снимать денежные средства в банкоматах Группы ВТБ (порядка 20 тыс. устройств), но и вносить наличные на карту, получать выписку, а также менять ПИН-код.
Говоря о ключевых проектах на 2018 г., Валерий Чулков отметил, что банк продолжит реализовывать полноценную комплексную защиту операций по картам с использованием самообучающейся модели оценки рисков (т.н. «искусственный интеллект»).
Многоуровневая система, внедрение которой было завершено в третьем квартале 2017 г., обеспечивает активное противодействие при обнаружении подозрительных транзакций по картам и в дистанционных каналах обслуживания физических и юридических лиц. Уже во время пилота она позволила снизить сумму потенциального риска от мошеннических угроз более чем в пять раз.
Еще одним проектом, который реализует ВТБ, является сотрудничество с компанией Росинкас по полному аутсорсингу банкоматов. Проект с Росинкас позволит ВТБ уже за первые три года серьезно сократить затраты на инкассационное и кассовое обслуживание банкоматов.
Валерий Чулков также отметил, что после присоединения ВТБ24 объем наличных, находящихся под управлением ВТБ, составит 120 млрд рублей. Для оптимизации потоков и остатков наличных денег на всю сеть объединенного банка будет распространено программное решение по управлению денежной наличностью. В 2018-2019 гг. банк планирует получить эффект от сокращения затрат на фондирование около 3,5 млрд рублей.
Комментарии - 0
Другие
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
10:39 13 Декабря На Сахалине продлят программу переселения из ветхого жилья
11:05 14 Декабря 150 самосвалов вывозили снег с ночных улиц Южно-Сахалинска
16:47 14 Декабря В будущем году жители Сахалина снова смогут экономить на полетах в Москву
14:09 15 Декабря Огни на Главной елке зажгутся 16 декабря
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
12:59 1 Декабря Мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями Владимировки
12:09 7 Декабря На Сахалине создадут новые рабочие места
09:18 4 Декабря Пенсионный фонд ожидает граждан 12 декабря
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?