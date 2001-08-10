Клиенты ВТБ перевели с карт сторонних банков свыше 11 млрд рублей

С момента запуска сервиса денежных переводов с карт сторонних банков клиенты розничного бизнеса ВТБ совершили почти 1 млн переводов на общую сумму 11,3 млрд рублей.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе банка ВТБ, по прогнозам, к началу 2018 г. количество таких операций превысит 1,5 млн, а их объем достигнет 21,5 млрд рублей.

Возможность пополнять карты розничного бизнеса ВТБ с карт сторонних банков без комиссии была запущена в сентябре 2016 г. Услуга доступна клиентам в интернет- и мобильном банке. Пополнить карту ВТБ без комиссии можно с карт платежных систем Visa, MasterCard, МИР, выпущенных российскими кредитными организациями.

«Бесплатное пополнение карт ВТБ с карт других банков оказалось особенно востребовано нашими заемщиками и вкладчиками. Популярность сервиса неуклонно растёт: уже в ближайшее время ежемесячный объем таких операций превысит 3,5 млрд рублей», - рассказал Иван Пятков, руководитель блока дистанционного бизнеса банка.