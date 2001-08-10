Клиенты ВТБ перевели с карт сторонних банков свыше 11 млрд рублей
С момента запуска сервиса денежных переводов с карт сторонних банков клиенты розничного бизнеса ВТБ совершили почти 1 млн переводов на общую сумму 11,3 млрд рублей.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе банка ВТБ, по прогнозам, к началу 2018 г. количество таких операций превысит 1,5 млн, а их объем достигнет 21,5 млрд рублей.
Возможность пополнять карты розничного бизнеса ВТБ с карт сторонних банков без комиссии была запущена в сентябре 2016 г. Услуга доступна клиентам в интернет- и мобильном банке. Пополнить карту ВТБ без комиссии можно с карт платежных систем Visa, MasterCard, МИР, выпущенных российскими кредитными организациями.
«Бесплатное пополнение карт ВТБ с карт других банков оказалось особенно востребовано нашими заемщиками и вкладчиками. Популярность сервиса неуклонно растёт: уже в ближайшее время ежемесячный объем таких операций превысит 3,5 млрд рублей», - рассказал Иван Пятков, руководитель блока дистанционного бизнеса банка.
Комментарии - 0
Другие
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
09:08 Сегодня Сахалинские школьники узнали о пользе «белой» зарплаты
- 09:21 Сегодня 4,3 млн рублей потратили на реконструкцию ЛЭП
11:48 Сегодня Пострадавшим в пожаре южно-сахалинцам окажут помощь
- 09:24 Сегодня Заместитель генпрокурора России провел совещание в областном центре
10:39 13 Декабря На Сахалине продлят программу переселения из ветхого жилья
11:05 14 Декабря 150 самосвалов вывозили снег с ночных улиц Южно-Сахалинска
16:47 14 Декабря В будущем году жители Сахалина снова смогут экономить на полетах в Москву
14:09 15 Декабря Огни на Главной елке зажгутся 16 декабря
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
12:59 1 Декабря Мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями Владимировки
12:09 7 Декабря На Сахалине создадут новые рабочие места
09:18 4 Декабря Пенсионный фонд ожидает граждан 12 декабря
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?