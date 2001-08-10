Группа ВТБ запустила сервис международных переводов с карты на карту
Группа ВТБ реализовала проект, в рамках которого клиентам любого российского банка стали доступны мгновенные денежные переводы на карты дочерних банков ВТБ в СНГ и Грузии. Проект реализован при поддержке процессинговой компании «МультиКарта».
Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО, для проведения операции клиентам достаточно на сайте банка указать в специальном поле сумму перевода и ввести реквизиты карт отправителя и получателя. Перевод и зачисление средств производится в валюте счета карты. Таким образом, у получателя денег нет необходимости проводить конвертацию.
Воспользоваться новой услугой могут владельцы карт любого российского банка. В рамках сервиса переводы осуществляются на карты дочерних банков ВТБ в СНГ (в Армении, Белоруссии, Казахстане и Азербайджане) и Грузии. Минимальная сумма операции составляет 100 рублей, максимальная – 100 тыс. рублей в сутки. При совершении перевода взимается комиссия в соответствии с тарифами Группы ВТБ.
Обращаем внимание на то, что карты отправителя и получателя должны быть выпущены на базе платежных систем «Visa» или «MasterCard».
«Реализованный сервис облегчает клиентам проведение финансовых операций. Во-первых, Р2P-перевод отличается от межбанковского скоростью: деньги поступают в течение нескольких минут. Во-вторых, клиенту достаточно знать минимум информации о получателе перевода» - прокомментировал вице-президент, начальник управления развития розничного бизнеса в дочерних компаниях ВТБ Ильнар Шаймарданов.
Кирилл Свириденко, генеральный директор процессинговой компании «МультиКарта», добавил: «Новый сервис способствует повышению финансового комфорта клиентов как российских банков, так и банков группы ВТБ в СНГ и Грузии: отправителю денег теперь не нужно искать систему денежных переводов и тратить время на поход в банк, а у получателя средств нет необходимости идти в отделение банка за денежными средствами, он получает их на свою карту».
Отметим, что клиенты могут бесплатно оформить карты для получения переводов из РФ в отделениях дочерних банков ВТБ в СНГ и Грузии.
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