Тихоокеанское
информационное агентство
22 Января 2018
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11:08, Сегодня | Новости экономики Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске состоялось заседание совета экономической безопасности

В Южно-Сахалинске состоялось заседание совета экономической безопасности

В администрации Южно-Сахалинска состоялось первое в этом году заседание совета экономической безопасности. На него были приглашены представители девяти хозяйствующих субъектов, которые имеют задолженности по обязательным платежам, формирующим бюджеты разных уровней. Как рассказали ТИА «Острова» в агентстве по развитию города, это задолженности по налогу, взимаемому по упрощенной системе, на доходы физических лиц, а также по арендной плате за земельные участки. Рассматривая каждый случай, члены совета (СЭБ) выясняют причины отсутствия платежей и устанавливают сроки погашения долгов.

По результатам 18 заседаний СЭБ в 2017 году в бюджеты разных уровней было возвращено 66,7 млн. рублей, в том числе в бюджет Южно-Сахалинска - 38,2 млн. рублей. Кроме этого, в результате эффективного межведомственного взаимодействия при проведении работы по вопросу погашения задолженности по выплате заработной платы в адрес СЭБ поступили сведения о погашении в течение прошлого года задолженности по заработной плате в размере 40,8 млн. рублей.

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