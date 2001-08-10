«Единая Россия» поддержит законопроект об установлении порядка выплат по потребительским кредитам

«Единая Россия» поддержит законопроект, касающийся установления порядка выплат по потребительским кредитам. Соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении Государственной Думы и в понедельник Президиум фракции «Единая Россия» принял решение поддержать документ в первом чтении. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия».

- Если человек оказался в сложной финансовой ситуации, долги не должны расти «как снежный ком», - отметил заместитель председателя Государственной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.



«Нельзя допускать, чтобы кредитные организации произвольно решали, что погашается той суммой, которую на данный момент внес заемщик. Это приводит к финансовой кабале. Поэтому предлагается утвердить следующий порядок задолженности по потребительским кредитам: из той суммы, которую человек смог внести (если она не целиком покрывает платеж), погашаются в первую очередь проценты, во вторую – основная сумма долга, а уже потом – неустойка. Это сделано для того, чтобы долг не рос как «снежный ком», ведь люди и без того оказались в непростой финансовой ситуации. Это очень важный законопроект и наша фракция его поддержит», – сообщил Неверов.