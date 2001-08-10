Тихоокеанское
информационное агентство
13 Февраля 2018
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13:18, Сегодня | Новости экономики Сахалина и Курил

«Единая Россия» поддержит законопроект об установлении порядка выплат по потребительским кредитам

«Единая Россия» поддержит законопроект, касающийся установления порядка выплат по потребительским кредитам. Соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении Государственной Думы и в понедельник Президиум фракции «Единая Россия» принял решение поддержать документ в первом чтении. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия».

- Если человек оказался в сложной финансовой ситуации, долги не должны расти «как снежный ком», - отметил заместитель председателя Государственной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

«Нельзя допускать, чтобы кредитные организации произвольно решали, что погашается той суммой, которую на данный момент внес заемщик. Это приводит к финансовой кабале. Поэтому предлагается утвердить следующий порядок задолженности по потребительским кредитам: из той суммы, которую человек смог внести (если она не целиком покрывает платеж), погашаются в первую очередь проценты, во вторую – основная сумма долга, а уже потом – неустойка. Это сделано для того, чтобы долг не рос как «снежный ком», ведь люди и без того оказались в непростой финансовой ситуации. Это очень важный законопроект и наша фракция его поддержит», – сообщил Неверов.

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