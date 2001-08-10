ВТБ в полтора раза увеличил выдачу ипотеки на Сахалине

Объем выданных ВТБ в Сахалинской области ипотечных кредитов по итогам 2017 года вырос на 47% и составил 2,35 млрд рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе банка.

За год жители региона оформили более 800 таких кредитов, что на четверть превышает показатели 2016 года. Средний размер ипотечного займа вырос в 2017 году почти на треть и достиг 3 млн рублей.

Объем выданных за отчетный период кредитов наличными вырос относительно 2016 года на 11% и превысил 3,5 млрд рублей.

Руководитель розничного бизнеса ВТБ в Сахалинской области Иосиф Стельмах отметил: «Основным драйвером роста спроса на ипотеку стало снижение процентных ставок по исторического минимума. В нынешнем году мы планируем выдать сахалинцам ипотечных кредитов на 3 миллиарда рублей».

Совокупный портфель кредитов физлицам подразделения ВТБ в Сахалинской области на 1 января 2018 года составил 14,8 млрд рублей (рост за год на 2%), портфель привлеченных средств частных лиц – 17,7 млрд рублей (рост на 16%).