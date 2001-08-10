ВТБ снижает ставку по ипотеке до 9,3%
ВТБ снижает ставку по ипотечной программе «Больше метров – меньше ставка». При условии комплексного страхования клиенты смогут оформить ипотечный кредит под 9,3% годовых. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе банка.
Специальная программа действует с февраля 2017 года. За год банк выдал по ней более 21 тыс. кредитов на общую сумму 76 млрд рублей.
В рамках предложения стандартная ставка по ипотечному кредиту дополнительно снижается на 0,7 п.п. – до 9,3% годовых (при условии комплексного страхования). Клиенты могут воспользоваться дисконтом в случае приобретения недвижимости с общей или проектной площадью от 65 кв. м. (включительно). Предложение распространяется на приобретение готового жилья или квартиры в новостройке.
Акция «Больше метров – меньше ставка» доступна во всех регионах присутствия ВТБ, не распространяется на действующие ипотечные программы «Ипотека для военных» и «Витрина залогового имущества».
Скидка в размере 0,7 п.п. не суммируется с иными скидками к процентным ставкам, в том числе применяемыми в рамках промоакций и специальных ипотечных программ банка, кроме дисконта, предоставляемого в связи с полным страхованием ипотечных рисков.
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