Роль частных инвестиций в создании инфраструктурных объектов обсудили на Сахалине

Привлечение частных инвестиций в создание инфраструктурных объектов - основная задача властей. Такое заявление сделал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, выступая с докладом об основных направлениях инвестиционной политики на 2018 год. Об этом ТИА «Острова» рассказал пресс-секретарь губернатора и правительства области.

Подводя итоги 2017 года, губернатор охарактеризовал 2017 год как период стабильности и поступательного развития практически всех отраслей экономики области. Объем валового регионального продукта - 877,6 миллиарда рублей, промышленного производства - 742,6 миллиарда рублей. Инвестиции в основной капитал - порядка 300 миллиардов рублей, или 117,3 процента к уровню 2016 года. Продолжилось развитие «Свободного порта Владивосток», территорий опережающего развития (ТОР) «Южная» и «Горный воздух». Была создана еще одна ТОР - «Курилы». Резидентами территорий опережающего развития стали 16 инвесторов. Годом ранее их было восемь.

В рамках ТОР «Южная» в совхозе «Тепличный» создан масштабный тепличный комплекс. Завершены строительно-монтажные работы по созданию свиноводческого комплекса «Мерси Агро Сахалин». Инвестор начал глубокую переработку мяса, выпуск охлажденного мяса в вакуумной упаковке. На животноводческий комплекс «Грин Агро-Сахалин» в селе Троицком завезена первая партия коров. Установлено новое оборудование на 1900 голов дойного стада. К концу года продукция комплекса появится на прилавках магазинов.

- В своем послании глава государства поставил задачи - повысить самообеспеченность страны говядиной, молоком, овощами, уделить особое внимание социальному, инфраструктурному развитию сельских территорий, - сказал Олег Кожемяко. - И мы их сегодня успешно выполняем. По итогам 2017 года в области на 33 процента выросло производство мяса, молока - на 7,7 процента. Введен в эксплуатацию агрогородок в селе Раздольном Корсаковского района. Это самый крупный объект современного сельского жилищного строительства в Сахалинской области. Необходимо продолжать всю эту работу, от которой во многом зависит качество жизни людей.

В рамках ТОР «Горный воздух» идет активное создание туристической и спортивной инфраструктуры. К 2020 году островные власти прогнозируют увеличение турпотока до 300 тысяч человек. Общий накопленный объем инвестиций с момента создания всех ТОР Сахалинской области составил более 9 миллиардов рублей, создано свыше трехсот новых рабочих мест.

В 2017 году режим «Свободный порт Владивосток» распространен на территорию Углегорского городского округа. Здесь намечен ряд проектов по добыче и отгрузке угля. Объем инвестиций до 2025 года составит около 40 миллиардов рублей, планируется создание 1200 рабочих мест.

В 2018 году областные власти продолжат формирование эффективной системы государственной поддержки инвесторов. Она предусматривает налоговые преференции, бюджетное финансирование, административное содействие, а также развитие специальных экономических зон, в том числе ТОР, которые способны в ускоренном режиме привести к созданию новых производств. Более активную роль будут играть и региональные институты развития. В частности, «Корпорация развития Сахалинской области», продолжая финансирование капиталоемких инвестиционных проектов, начнет поддерживать и небольшие по масштабам начинания.

- По предложению бизнеса в пять раз - до 50 миллионов рублей - понижен минимальный размер инвестпроектов в приоритетных отраслях, которые корпорация будет готова рассмотреть, - заявил губернатор. - Полагаем, что такое предложение вызовет интерес у предпринимателей.

В рамках исполнения поручения президента России по развитию малого бизнеса областные власти за год предоставили субсидии 300 малым предприятиям индивидуальным предпринимателям. В итоге на один рубль, потраченный в виде субсидии, бюджет получил в среднем три рубля в виде налогов.

Еще один способ стимулирования инвестиционной деятельности, задействованный в регионе, - предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации масштабных проектов, строительства социально-культурных, коммунально-бытовых объектов. По инициативе губернатора, с 2017 года этой мерой поддержки могут воспользоваться и компании, занимающиеся возведением жилых зданий. Причиной такого решения стала потребность в качественном и доступном по цене жилье в районах с развитой инфраструктурой.

- Мы должны следовать новшествам, развивать конкурентные производства во всех перспективных и традиционных для нас сферах, - обозначил приоритет губернатор. - Инвестиции должны пойти, прежде всего, на модернизацию и технологическое перевооружение производств, обновление промышленности.

Бизнесу на Сахалине и Курилах не хватает земельных участков, обеспеченных необходимой инфраструктурой: дорогами, электричеством, водой, газом. Для решения этой задачи запущен процесс создания индустриальных и технологических парков. На юге Сахалина уже заработал «Технопарк современных строительных технологий». На площадке монтируется оборудование по производству тротуарной плитки, бордюрного камня, газоблоков, оконных рам со стеклоблоками. В Корсаковском районе планируется создать индустриальный парк для инвестиционных проектов резидентов «Свободного порта Владивосток».

Большую поддержку региону в работе по улучшению инвестиционного климата оказывает «Агентство стратегических инициатив». Комплексная работа приносит свои плоды. Недавно проведенный опрос представителей островного бизнес-сообщества показал, что за последние два года значительно сократились сроки проведения многих обязательных процедур. Например, регистрация предприятий теперь занимает не 14 дней, а всего неделю. Прежде получение разрешения на строительство уходило 170 дней. Теперь - только 72. В 2018 году ежедневная работа с бизнесом с целью выявления проблем и улучшения качества услуг будет продолжена.

- Президент России в своем Послании Федеральному Собранию подчеркнул важность активной политики по привлечению инвестиций, формированию центров социального и экономического роста на Дальнем Востоке, поставил задачу создать все условия, чтобы люди здесь жили комфортно, чтобы население дальневосточных регионов увеличивалось, - сказал губернатор. - Все это особенно актуально для Сахалинской области как форпоста России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При федеральной поддержке в регионе уже многое сделано. В последние годы на островах растет рождаемость и продолжительность жизни островитян, снижается смертность, сокращается отток населения. Большое внимание мы уделяем социальной поддержке сахалинцев и курильчан, особенно людей старшего возраста. Особое внимание уделяется вопросу по увеличению мест в детских садах. Мы несколько лет назад ликвидировали очереди для детей от 3 до 7 лет. И будем продолжать строить новые детсады. В прошлом году в Южно-Сахалинске и Аниве было введено в эксплуатацию три дошкольных учреждения на 660 мест. В ближайшее время откроются еще четыре. Необходимо продолжить работу по повышению качества и доступности медицинских услуг. Будем и дальше строить фельдшерско-акушерские пункты, развивать мобильную медицину, строить детские лечебные учреждения.

Актуальное направление работы областных властей по реализации ключевых положений Послания Президента – улучшение жилищных условий сахалинцев и курильчан. На островах реализуется уникальная программа по строительству арендных домов. За два прошлых года сдали 20 арендных домов в разных районах. Всего до 2020 года будет построено 4500 арендных квартир. Сахалинцы и курильчане могут воспользоваться ипотекой с очень низкой процентной ставкой. Для отдельных категорий семей она нулевая.

Продолжится на Сахалине и Курилах работа по благоустройству и созданию современной городской среды, обеспечению островитян качественной и устойчивой связью.