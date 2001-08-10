ВТБ выдал жителям Колымы миллиард рублей кредитов наличными

Объем выданных кредитов наличными ВТБ в Магаданской области по итогам 2017 года вырос на 35% и превысил 1 млрд рублей. За год жители Колымы оформили почти 1700 таких кредитов. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе банка.

Портфель кредитов наличными ВТБ в регионе вырос за год более чем на треть, составив 1,7 млрд рублей. Средний размер кредита наличными увеличился по сравнению с прошлым годом также на треть и составил 550 тысяч рублей.

Более 800 млн рублей было выдано в рамках ипотечного кредитования, благодаря чему почти 380 семей улучшили свои жилищные условия. Ипотечный портфель ВТБ в Магаданской области за год вырос на 10% и на 1 января 2018 года составил 2,1 млрд рублей.

Руководитель розничного бизнеса ВТБ в Магаданской области Элеонора Сырченко отметила, что в 2017 году вырос спрос на первичном рынке недвижимости: «Подавляющее большинство купленных в ипотеку квартир на Колыме – новостройки, их доля в прошлом году составила более 80%, против 65% годом ранее. Средний размер ипотечного кредита составил 2,2 млн рублей».

Совокупный портфель кредитов физлицам банка в регионе за год увеличился почти на 20% и приблизился к 4 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств частных лиц ВТБ в Магадане за 2017 год вырос более чем на треть и превысил 6 млрд рублей.