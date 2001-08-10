ВТБ выдал 3 млрд льготных кредитов на Дальнем Востоке

В 2017 году банк ВТБ в рамках различных программ господдержки выдал дальневосточным предприятиям кредитов на сумму порядка 3 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе банка, в рамках программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой Корпорацией МСП, банк ВТБ профинансировал строительство на Камчатке рыбоперерабатывающих заводов и комплекса по хранению и перевалке нефтепродуктов, предоставил средства хабаровской строительной компании. По программе льготного кредитования предприятий АПК, реализуемой совместно с Министерством сельского хозяйства РФ, предоставлено финансирование маслоэкстракционному заводу «Амурский» в ТОР «Белогорск».

Управляющий директор Департамента корпоративной сети - вице-президент банка ВТБ Евгений Орлов отметил: «Работа по программам господдержки показала, что доступные «длинные» ресурсы востребованы предприятиями, которые имеют планы модернизации и развития. Поэтому уверен, что в регионе будет активно востребована новая «Программа 1706», реализуемая совместно с Минэкономразвития РФ, – ВТБ присоединился к ней в начале текущего года».

На Дальнем Востоке, кроме отраслей общего перечня, участниками «Программы 1706» могут стать предприятия оптовой и розничной торговли. Программа предусматривает льготную ставку кредитования не более 6,5% годовых, средства на пополнение оборотных средств предоставляются на срок до 3 лет, на инвестиционные цели – до 10 лет.