ВТБ выдал 3 млрд льготных кредитов на Дальнем Востоке
В 2017 году банк ВТБ в рамках различных программ господдержки выдал дальневосточным предприятиям кредитов на сумму порядка 3 млрд рублей.
Как сообщили в пресс-службе банка, в рамках программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой Корпорацией МСП, банк ВТБ профинансировал строительство на Камчатке рыбоперерабатывающих заводов и комплекса по хранению и перевалке нефтепродуктов, предоставил средства хабаровской строительной компании. По программе льготного кредитования предприятий АПК, реализуемой совместно с Министерством сельского хозяйства РФ, предоставлено финансирование маслоэкстракционному заводу «Амурский» в ТОР «Белогорск».
Управляющий директор Департамента корпоративной сети - вице-президент банка ВТБ Евгений Орлов отметил: «Работа по программам господдержки показала, что доступные «длинные» ресурсы востребованы предприятиями, которые имеют планы модернизации и развития. Поэтому уверен, что в регионе будет активно востребована новая «Программа 1706», реализуемая совместно с Минэкономразвития РФ, – ВТБ присоединился к ней в начале текущего года».
На Дальнем Востоке, кроме отраслей общего перечня, участниками «Программы 1706» могут стать предприятия оптовой и розничной торговли. Программа предусматривает льготную ставку кредитования не более 6,5% годовых, средства на пополнение оборотных средств предоставляются на срок до 3 лет, на инвестиционные цели – до 10 лет.
Комментарии - 0
Другие
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
09:51 Сегодня На Сахалине почтили память погибших во время пограничного конфликта на острове Даманский
10:55 Сегодня Проект «Коньки в школу» стартовал в Южно-Сахалинске
- 13:12 Сегодня Десятки мероприятий пройдут в Южно-Сахалинске 18 марта
- 12:06 Сегодня Сахалинские саватисты сойдутся на областном чемпионате
- 12:30 12 Марта На сахалинской трассе насмерть сбили женщину
12:41 12 Марта В Корсаковском районе прошли автогонки
- 13:18 12 Марта Константин Сек выиграл блиц-турнир по шахматам, посвященный 8 марта
- 14:28 12 Марта Трое мужчин обворовывали гаражи в Поронайске
14:56 16 Февраля Акцию «Будь заметней!» провели автоинспекторы Южно-Сахалинска
- 13:17 16 Февраля В детском саду «Бусинка» села Дальнего отметили Масленицу
15:48 20 Февраля В Сахалинской области с 1 мая увеличивается размер минимальной оплаты труда
- 16:42 21 Февраля Спасатели: Выходить на лед у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно
Выбор редакции
- 13:47 Сегодня Губернатор Олег Кожемяко выступил с обращением к сахалинцам в преддверии выборов президента России
- 13:09 Сегодня В Южно-Сахалинске молодым семьям вручили сертификаты на улучшение жилищных условий
- 10:55 Сегодня Проект «Коньки в школу» стартовал в Южно-Сахалинске
- 09:51 Сегодня На Сахалине почтили память погибших во время пограничного конфликта на острове Даманский
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?