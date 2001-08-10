ВТБ снизил ставки по кредитам наличными до 11,9%

Банк ВТБ запустил акцию, в рамках которой ставка по продукту «Кредит наличными» снижена на 2 пп. Предложение действует до 24 июня 2018 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе банка.

Оформить кредит наличными на сумму до 5 млн рублей на срок до пяти лет теперь можно под 11,9% годовых. Клиенты могут воспользоваться предложением в случае оформления заявки на сайте банка.

По итогам первых двух месяцев 2018 г. ВТБ выдал кредитов наличными на общую сумму около 98 млрд рублей, превысив показатель двух розничных банков Группы ВТБ за аналогичный период прошлого года в 1,5 раза.

Одним из драйверов роста продаж стало снижение ставок, в среднем, на 1 пп - прирост выдач кредитов наличными составил 20%.