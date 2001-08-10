Тихоокеанское
информационное агентство
6 Апреля 2018
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17:04, Вчера | Новости экономики Сахалина и Курил

ВТБ выдал почти 2 миллиона новых купюр

Банк ВТБ выдал почти 2 млн купюр номиналом в 200 и 2000 рублей в своих устройствах самообслуживания. Количество внесенных клиентами банкнот составило более 800 тысяч штук. Таким образом, общее число купюр нового образца, с которыми были совершены операции в банкоматах ВТБ, близко к  3 миллионам. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе банка.

Общий объем операций  c купюрами нового образца в целом по РФ превысил 5 млрд рублей. Активнее клиенты снимают банкноты номиналами 200 и 2000 рублей:  объем таких операций в устройствах самообслуживания ВТБ на конец 1 квартала составил 3,4 млрд рублей.

«Тренд изменился: в феврале наши клиенты чаще вносили новые купюры. Также мы видим, что двухсотенные банкноты стали использоваться более активно, но двухтысячная все же сохранила свою популярность -  теперь с такими купюрами осуществляется порядка 85% операций, против 95% в начале года», - отметил на пресс-конференции в Хабаровске старший вице-президент ВТБ Валерий Чулков.

Первые устройства самообслуживания ВТБ начали принимать и выдавать новые купюры ЦБ РФ в конце декабря 2017 г.  В Дальневосточном федеральном округе банк уже завершил оборудование парка устройств самообслуживания для работы с банкнотаминоминалом 200 и 2000 рублей.

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