ВТБ снизил процентные ставки по кредитам для клиентов малого бизнеса до 10%

ВТБ снизил процентные ставки по кредитам для малого бизнеса: минимальная ставка составляет 10% годовых. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе банка.

Уже сейчас клиенты могут воспользоваться предложением и оформить кредит на инвестиционные цели под 10% годовых, на цели пополнения оборотных средств под 10,5% годовых.

«Обслуживание и удовлетворение потребностей клиентов сегмента малого бизнеса является одним из наиболее приоритетных направлений Банка ВТБ. Как известно, дополнительное финансирование очень важно для развития бизнеса, а снижение ставки повышает доступность кредитных ресурсов. Мы рады, что можем предложить нашим клиентам одни из лучших условий на рынке», - отметил руководитель департамента малого бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Спартак Солонин.