ВТБ увеличит число банкоматов с функцией recycling на Дальнем Востоке на 45%

ВТБ в 2017 году удвоил количество устройств самообслуживания с функцией recycling: по итогам года их число превысило 1,8 тыс. На сегодняшний день банк имеет одну из самых широких сетей банкоматов с подобной функцией. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе банка.

Банкоматы с функцией recycling представляют собой замкнутый цикл: денежная наличность, внесенная одним клиентом, используется для выдачи банкнот при запросе другому клиенту без процедуры инкассации. Устройство самостоятельно осуществляет проверку подлинности внесенных купюр по четырем категориям. Выдаче другим клиентам подлежат только те купюры, которые проходят проверку не менее чем по четырем машиночитаемым защитным признакам и отвечают всем признакам подлинности.

Функция recycling позволяет обеспечить более длительную работу банкомата без остановок на инкассацию, что является преимуществом для пользователя. Продолжительность беспрерывной работы recycling между инкассациями в три раза больше, чем у устройств без такой функции. Как сообщил на пресс-конференции в Хабаровске старший вице-президент ВТБ Валерий Чулков, в прошлом году такие АТМ позволили банку сократить издержки и оптимизировать операционные затраты только за счет сокращения количества плановых инкассаций на 90 млн рублей», .

«В 2018 г. мы будем развивать сеть устройств самообслуживания преимущественно за счет наращивания количества банкоматов с функцией recycling. В ДФО количество таких банкоматов в нынешнем году планируется увеличить на 45%», - подчеркнул Валерий Чулков.

На текущий момент банкоматная сеть ВТБ в ДФО составляет около 900 шт (на 7% больше, чем годом ранее). Сеть универсальных устройств самообслуживания (с функцией внесения и снятия наличных) на Дальнем Востоке по итогам 1 квартала составляет более 350 шт., из них 90 - с функцией recycling.