ВТБ Факторинг утроил объемы финансирования дальневосточных компаний

Объем финансирования, выплаченного хабаровским представительством ВТБ Факторинг в первом квартале 2018 года, увеличился почти в 3 раза и превысил 1,5 млрд рублей. Количество профинансированных поставок выросло на треть. Это позволило ВТБ Факторинг в Хабаровске нарастить портфель на 41% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе банка.

«В последние два года область применения факторинга значительно расширилась, появились специализированные решения для компаний-заказчиков. Они позволяют привлечь недолговое финансирование для сопровождения расчетов с поставщиками, не увеличивая при этом расходы на закупки, и фактически бесплатно удлинить отсрочку платежа. А в ряде случаев для организации факторингового финансирования компаний-заказчиков вообще не требуется заключать договоры между фактором и поставщиками», - говорит Роман Носов, директор по развитию бизнеса региона Дальний Восток.