Герман Зверев стал членом Консультативного совета Евразийской Экономической Комиссии
Коллегия Евразийской Экономической Комиссии создала Консультативный совет по взаимодействию с Деловым советом ЕАЭС 25 октября 2016 года, сообщает «Восток-Медиа».
Президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева включили в состав Консультативного совета по взаимодействию с Евразийской экономической Комиссии и Делового совета Евразийского экономического союза.
Распоряжение об утверждении состава совета подписал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.
Коллегия ЕЭК создала Консультативный совет по взаимодействию Евразийской экономической комиссии и Делового совета ЕАЭС 25 октября 2016 года. Совет обеспечивает взаимодействие ЕЭК и Делового совета по определению направлений и перспектив развития предпринимательства.
Кроме того, совет организует форумы представителей бизнес-сообществ стран Евразийского экономического союза. За короткое время совет стал площадкой, где при участии предпринимателей стран Союза обсуждаются стратегические и системные вопросы развития интеграционного объединения.
Консультативный совет по взаимодействию с Евразийской экономической Комиссии стал правопреемником консультативного совета по взаимодействию ЕЭК и белорусско-казахстанско-российского бизнес-диалога, образованного в 2013 году.
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