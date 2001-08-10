Тихоокеанское
информационное агентство
28 Апреля 2018
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17:32, Вчера | Новости экономики Сахалина и Курил

Герман Зверев стал членом Консультативного совета Евразийской Экономической Комиссии

Коллегия Евразийской Экономической Комиссии создала Консультативный совет по взаимодействию с Деловым советом ЕАЭС 25 октября 2016 года, сообщает «Восток-Медиа». 

Президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева включили в состав Консультативного совета по взаимодействию с Евразийской экономической Комиссии и Делового совета Евразийского экономического союза.

Распоряжение об утверждении состава совета подписал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Коллегия ЕЭК создала Консультативный совет по взаимодействию Евразийской экономической комиссии и Делового совета ЕАЭС 25 октября 2016 года. Совет обеспечивает взаимодействие ЕЭК и Делового совета по определению направлений и перспектив развития предпринимательства.

Кроме того, совет организует форумы представителей бизнес-сообществ стран Евразийского экономического союза. За короткое время совет стал площадкой, где при участии предпринимателей стран Союза обсуждаются стратегические и системные вопросы развития интеграционного объединения.

Консультативный совет по взаимодействию с Евразийской экономической Комиссии стал правопреемником консультативного совета по взаимодействию ЕЭК и белорусско-казахстанско-российского бизнес-диалога, образованного в 2013 году.

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