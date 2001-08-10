Мобильное приложение ВТБ вошло в ТОП-3 рейтинга по удобству и функциональности
Компания USABILITYLAB представила результаты ежегодного юзабилити-рейтинга банковских iOS – приложений для физических лиц. Мобильное приложение ВТБ-Онлайн вошло в ТОП-3 рейтинга. В исследовании приняли участие 14 крупнейших российских кредитных организаций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе банка.
В основу рейтинга легли оценки удобства и функциональности банковских приложений. К ним относятся вход, просмотр информации по счетам, перевод в другой банк, перевод между своими счетами и т.д. Дополнительно эксперты компании оценили доступность каждого приложения. Рейтинг основан на результатах юзабилити-тестирования с привлечением реальных пользователей приложений.
В рамках объединения розничный бизнес ВТБ полностью обновил свое мобильное приложение. Помимо нового дизайна, клиентам стали доступны персональные предложения по кредиту наличными с возможностью оформить его без визита в офис. В ближайшее время также появится опция корректировки суммы и срока для предодобренного кредита наличными.
В первом квартале системой ВТБ-Онлайн воспользовались 5 млн клиентов. Более 3,5 млн являются активными пользователями, при этом по сравнению аналогичным периодом прошлого года, их количество удвоилось. Каждую неделю к дистанционным каналам ВТБ подключаются около 70 тысяч человек. Количество совершаемых операций ежемесячно превышает 15 млн.
Помимо роста активной клиентской базы, в первом квартале увеличились онлайн продажи банковских продуктов. Сумма вкладов, открытых через ДБО, составила 200 млрд рублей. Объем выданных кредитов по технологии «0 визитов» превысил 3,4 млрд рублей.
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