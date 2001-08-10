Банк ВТБ получил награды Global Trade Review
ВТБ признан лучшим банком по торговому финансированию в Восточной Европе по итогам 2017 года по версии британского издания Global Trade Review, сообщили в пресс-службе банка.
В 2017 году ВТБ реализовал более 800 сделок торгового и экспортного финансирования с контрагентами из 50 стран. Банк оказывал поддержку внешнеторговой деятельности клиентов в основных отраслях экономики, в том числе в нефтегазовой, транспортной, машиностроительной, химической, металлургической и других.
Банк ВТБ также стал победителем в номинации «Лучшая сделка». Награда присуждена за организацию финансирования поставок бортов для турецкой авиакомпании SunExpress под страховое покрытие экспортно-кредитного агентства Италии SACE. Данная сделка является знаковой для рынка авиафинансирования.
Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, отметил: «Награды авторитетного международного издания в очередной раз подтверждают эффективность финансовых решений банка ВТБ, как в сфере классического торгового финансирования, так и в рамках индивидуальных проектов под покрытие экспортных кредитных агентств. Профессионализм нашей команды, применение ведущих мировых практик и инновационный подход позволяют нам удерживать лидирующие позиции на данном рынке».
Для ВТБ это уже третья награда от международного издания Global Trade Review. Журнал является одним из наиболее известных британских изданий и присуждает награды на основе детального опроса более 6000 специалистов работающих на рынке торгового финансирования. Также банк является обладателем наград авторитетных журналов Global Finance и Trade & Forfaiting Review как лучший банк по торговому финансированию в 2016-2018 годах.
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