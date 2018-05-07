Группа ВТБ внедряет единую платформу для работы корпоративного бизнеса
ВТБ переводит подразделения группы на единую информационную платформу «Портал корпоративного бизнеса». Проект предусматривает внедрение инструментов для кросс-функционального взаимодействия сотрудников группы, платформы для работы call-центра корпоративного бизнеса банка, а также предполагает использование интеллектуальных алгоритмов обработки информации, сообщили в пресс-службе банка.
Проект направлен на повышение конкурентоспособности ценового предложения группы, реализуется в концепции «3600 взгляд» на клиента и предусматривает формирование продуктового профиля клиента, доступного всем системам и каналам обслуживания. Проект также предусматривает создание аналитического механизма, который позволит оптимизировать работу с компаниями-клиентами по направлениям продаж, комплаенс-процедур и управления рисками.
Разрабатываемое решение предполагает развитую систему разграничения прав доступа, зависящую от роли и подразделения пользователя, рабочего устройства, специфики искомой информации. С учетом широкой географии бизнеса группы ВТБ доступ сотрудников к порталу предусмотрен в том числе с мобильных устройств, пользовательский интерфейс поддерживается на русском и английском языках, реализована возможность ведения данных на всех языках стран присутствия группы ВТБ. Защита данных при работе с мобильных устройств обеспечена как на уровне коммуникационных каналов, так и на уровне системных функций.
Проект ведется в интересах крупного, среднего и малого бизнесов, а также предполагает синергию с розничным бизнесом в рамках зарплатных проектов. Реализация проекта приведет к повышению качества обслуживания клиентов.
«Уникальность этого проекта обусловлена масштабом нашего бизнеса. С внедрением «Портала корпоративного бизнеса» информация о клиентах группы более чем в 20 странах присутствия будет консолидирована на единой платформе, что существенно повысит как эффективность взаимодействия с клиентами, так и координацию между направлениями группы», – комментирует руководитель Департамента координации и анализа бизнеса, старший вице-президент ВТБ Елена Колесник.
«Портал корпоративного бизнеса» является собственной разработкой банка, что объясняется масштабностью и спецификой бизнеса группы ВТБ.
Комментарии - 0
Другие
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
12:23 3 Мая В Южно-Сахалинске подвели итоги муниципального этапа соревнований школьников «Праздник безопасности»
10:06 3 Мая «Варяг» и «Ракета» из Южно-Сахалинска стали победителями детского турнира по волейболу
- 10:45 3 Мая В Южно-Сахалинске прошел региональный форум «Единая Россия. Направление 2026»
11:42 3 Мая Сахалинская область отпраздновала День Весны и Труда
14:08 19 Апреля Добыча угля в Сахалинской области достигла 7,6 миллиона тонн в 2017 году
09:21 19 Апреля Тренировки по ликвидации последствий весеннего половодья прошли на Сахалине
16:34 17 Апреля Фестиваль японского кино прошел в Холмске
09:33 25 Апреля Губернатор Сахалинской области проверил, как проходит строительство нового аэровокзала
Выбор редакции
- 12:19 Вчера Сахалинец стал победителем всероссийского конкурса «Послы Победы»
- 11:26 Вчера Сахалинские хоккеисты стали серебряными призерами турнира в Белгородской области
- 10:31 Вчера В 2017 году сахалинские предприниматели получили от властей 744 миллиона рублей
- 17:56 7 Мая В Южно-Сахалинске началась высадка цветов
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?