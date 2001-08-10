В 2017 году сахалинские предприниматели получили от властей 744 миллиона рублей

Больше трехсот предпринимателей Сахалина и Курил получили финансовую поддержку регионального правительства. В прошедшем году помощь предприятиям, реализующим инвестиционные проекты, составила 540 миллионов рублей.

Еще 204 миллиона рублей субсидий на создание и развитие бизнеса получили областные индивидуальные предприниматели, малые и средние предприятия региона, сообщили ТИА "Острова" в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Инвесторам установили льготы по уплате налогов на имущество и прибыль организаций, предоставляют субсидии, компенсируют затраты на уплату процентных платежей по кредитам и затраты на уплату лизинговых платежей. Также им предоставляется компенсация затрат на технологическое присоединение к сетям ресурсоснабжающих организаций, возмещение части затрат на приобретение оборудования и на капитальные вложения в инвестиционный проект в приоритетных отраслях.

Сейчас в области зарегистрировано около 28 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Сахалинцы открывают частные детские сады, предприятия быстрого питания, организуют собственное малое производство. Помимо поручительства и займов им оказывается поддержка через механизм субсидирования расходов в муниципальных программах с привлечением средств областного бюджета.

- Мы видим, - отметил губернатор области Олег Кожемяко, - что те предприятия, которые получили ту или иную форму поддержки в 2017 году, вернули в бюджет налогов на треть больше, чем в 2016 году. Выросла численность их работников – на 8 процентов. Так что меры поддержки, безусловно, дают свой результат. А значит, работу по созданию комфортных условий для бизнеса мы будем продолжать и дальше.

На 1 бюджетный рубль, который власти вкладывают в бизнес, приходится в среднем 3 рубля налоговых отчислений. В островном регионе уделяется большое внимание созданию комфортных условий для бизнеса. И уже сами предприниматели все чаще говорят о положительном эффекте действий островного правительства.

- В бизнес мы пришли в 2014 году, - говорит предприниматель Дмитрий Федосеев. - У нас уже есть опыт работы с фондом поддержки малого и среднего предпринимательства, на сегодня у нас уже второе обращение. Первый раз мы обращались за поддержкой для производства строительных материалов и получили её. В планах - запуск второго проекта, связанного уже с продуктами питания. Без государственной поддержки бизнес развивался бы намного медленней.