В 2017 году сахалинские предприниматели получили от властей 744 миллиона рублей
Больше трехсот предпринимателей Сахалина и Курил получили финансовую поддержку регионального правительства. В прошедшем году помощь предприятиям, реализующим инвестиционные проекты, составила 540 миллионов рублей.
Еще 204 миллиона рублей субсидий на создание и развитие бизнеса получили областные индивидуальные предприниматели, малые и средние предприятия региона, сообщили ТИА "Острова" в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
Инвесторам установили льготы по уплате налогов на имущество и прибыль организаций, предоставляют субсидии, компенсируют затраты на уплату процентных платежей по кредитам и затраты на уплату лизинговых платежей. Также им предоставляется компенсация затрат на технологическое присоединение к сетям ресурсоснабжающих организаций, возмещение части затрат на приобретение оборудования и на капитальные вложения в инвестиционный проект в приоритетных отраслях.
Сейчас в области зарегистрировано около 28 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Сахалинцы открывают частные детские сады, предприятия быстрого питания, организуют собственное малое производство. Помимо поручительства и займов им оказывается поддержка через механизм субсидирования расходов в муниципальных программах с привлечением средств областного бюджета.
- Мы видим, - отметил губернатор области Олег Кожемяко, - что те предприятия, которые получили ту или иную форму поддержки в 2017 году, вернули в бюджет налогов на треть больше, чем в 2016 году. Выросла численность их работников – на 8 процентов. Так что меры поддержки, безусловно, дают свой результат. А значит, работу по созданию комфортных условий для бизнеса мы будем продолжать и дальше.
На 1 бюджетный рубль, который власти вкладывают в бизнес, приходится в среднем 3 рубля налоговых отчислений. В островном регионе уделяется большое внимание созданию комфортных условий для бизнеса. И уже сами предприниматели все чаще говорят о положительном эффекте действий островного правительства.
- В бизнес мы пришли в 2014 году, - говорит предприниматель Дмитрий Федосеев. - У нас уже есть опыт работы с фондом поддержки малого и среднего предпринимательства, на сегодня у нас уже второе обращение. Первый раз мы обращались за поддержкой для производства строительных материалов и получили её. В планах - запуск второго проекта, связанного уже с продуктами питания. Без государственной поддержки бизнес развивался бы намного медленней.
Комментарии - 0
Другие
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
12:23 3 Мая В Южно-Сахалинске подвели итоги муниципального этапа соревнований школьников «Праздник безопасности»
10:06 3 Мая «Варяг» и «Ракета» из Южно-Сахалинска стали победителями детского турнира по волейболу
- 10:45 3 Мая В Южно-Сахалинске прошел региональный форум «Единая Россия. Направление 2026»
11:42 3 Мая Сахалинская область отпраздновала День Весны и Труда
14:08 19 Апреля Добыча угля в Сахалинской области достигла 7,6 миллиона тонн в 2017 году
09:21 19 Апреля Тренировки по ликвидации последствий весеннего половодья прошли на Сахалине
16:34 17 Апреля Фестиваль японского кино прошел в Холмске
09:33 25 Апреля Губернатор Сахалинской области проверил, как проходит строительство нового аэровокзала
Выбор редакции
- 12:19 Вчера Сахалинец стал победителем всероссийского конкурса «Послы Победы»
- 11:26 Вчера Сахалинские хоккеисты стали серебряными призерами турнира в Белгородской области
- 10:31 Вчера В 2017 году сахалинские предприниматели получили от властей 744 миллиона рублей
- 17:56 7 Мая В Южно-Сахалинске началась высадка цветов
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?