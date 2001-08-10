ВТБ и Visa выпустили 65 тысяч карт к чемпионату мира по футболу
Клиенты ВТБ оформили 65 тысяч карт Visa, приуроченных к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщили в пресс-службе банка.
Дебетовую "Мультикарту" со специальным дизайном ВТБ начал предлагать в ноябре прошлого года. Ее отличительная особенность - изображение силуэта футболиста с мячом. В рамках продукта клиентам доступен cashback до 10% и столько же - на остаток по счету в зависимости от выбранной опции.
Оформить "Мультикарту" Visa, приуроченную к чемпионату мира по футболу, можно во всех розничных офисах ВТБ, в том числе формата Private banking.
Вне зависимости от дизайна обладатели любых карт Visa ВТБ могут принять участие в розыгрыше билетов на предстоящий турнир и других призов. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте и регулярно совершать транзакции по картам Visa.
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