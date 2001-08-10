Дальневосточники подали почти три тысячи заявок на рыбные квоты

Президент ВАРПЭ Герман Зверев принял участие в совещании по вопросам проведения заявочной кампании по перезаключению договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, которое состоялось 15 мая. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Участники совещания, проводимого заместителем министра сельского хозяйства – руководителем Росрыболовства Ильёй Шестаковым, обсудили предварительные итоги первого этапа заявочной кампании.

По состоянию на 10 мая в Росрыболовство поступило 4 836 заявок на перезаключение договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, в том числе по Дальневосточному рыбохозяйственному бассейну – 2 962 заявки, по Северному рыбохозяйственному бассейну – 549 заявок, по Западному рыбохозяйственному бассейну – 701 заявка, по Волго-Каспийскому рыбохозяйственному бассейну – 598 заявок, по Азово-Черноморскому рыбохозяйственному бассейну – 26 заявок. В течение десяти рабочих дней, до 23 мая все поданные заявки должны быть рассмотрены, а информация о выявленных замечаниях будет размещена на сайте Росрыболовства.

Как подчеркнул президент ВАРПЭ Герман Зверев, «этап подачи заявок был организован в Росрыболовстве качественно и от предприятий не поступало нареканий на процедуру подачи заявок в агентство. Сейчас второй не менее ответственный этап – обработка заявок и подготовка их к рассмотрению на комиссиях. Сложность в том, что необходимо исключить возможности внесения недобросовестными лицами недостоверной информации. Это требует скрупулёзной и тщательной проверки документации».

В ходе состоявшегося под председательством Ильи Шестакова совещания также обсуждалось участие утверждённых IV Съездом работников рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации представителей в работе комиссии по рассмотрению заявок о перезаключении договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов. По словам Германа Зверева, в соответствии с утверждённым регламентом в ВАРПЭ будут проходить ежедневные встречи утверждённых съездом представителей.

Как ожидается, на общем собрании ВАРПЭ 24 мая заместитель руководителя Росрыболовства Пётр Савчук проинформирует участников собрания и приглашённых об итогах первого и второго этапов заявочной кампании.