Тихоокеанское
информационное агентство
25 Мая 2018
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18:09, Вчера | Новости экономики Сахалина и Курил

Аналитики ВТБ Капитала: ослабление рубля подстегнуло рост продаж непродовольственных товаров в апреле

Опубликованные Росстатом первые экономические индикаторы за апрель показывают заметное ускорение роста розничных продаж непродовольственных товаров, сообщили в пресс-службе банка.

В апреле оборот розничной торговли продолжил свой рост (+2,4%  против +2,0% год к году в марте). Если темпы роста продаж в продовольственном сегменте существенно не изменились (2,0% год к году против 2,1% в предыдущем месяце), то рост продаж непродовольственных товаров заметно ускорился: до 2,7% год к году против 1,8% соответственно. 

На наш взгляд, это вызвано ослаблением рубля в начале апреля, в связи с которым население поспешило вложить деньги в крупные покупки прежде, чем изменение курса отразится на розничных ценах.

Такая реакция потребителей достаточно типична. Наиболее наглядно она проявилась в декабре 2014 г., когда вслед за ослаблением рубля спрос на непродовольственную продукцию подскочил на 10,7% год к году.

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