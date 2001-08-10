Клиенты ВТБ на четверть увеличили свои траты во время майских праздников
Розничный бизнес банка ВТБ проанализировал транзакционную активность своих клиентов в период с 29 апреля по 9 мая включительно, сравнив ее с майскими праздниками прошлого года. В этом году на 26% выросло число туристов, выбравших в качестве отдыха зарубежные страны. Лидерами списка в этом году стали Беларусь, Италия, Испания, Турция и Франция. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе банка.
Общий объем трат за рубежом в майские праздники вырос на 25% и превысил 3,3 млрд рублей. Число совершенных клиентами ВТБ транзакций составило 600 тысяч, в сравнении с прошлым годом этот показатель вырос почти на треть (31%).
Первая пятерка зарубежных стран по объему совершенных транзакций с 29 апреля по 9 мая не изменилась: лидером уже на протяжении пяти лет является Италия. Далее следуют Испания, ОАЭ, Франция, Германия. «Новичком» топ-30 рейтинга стала Ирландия. Литва, напротив, в число наиболее популярных направлений в этот раз не попала.
Лидером рейтинга по количеству транзакций вновь стала Белоруссия — там было совершено более 70 тысяч карточных операций, что в 1,5 раза больше показателя прошлого года. В первую пятерку также вошли Италия, Испания, Франция и Турция. С точки зрения «среднего чека» самые высокие результаты показали Италия и Франция, где он составил около 7000 рублей.
В этом году во время «весенних каникул» клиенты ВТБ в 1,5 раза увеличили траты в ресторанах, барах и супермаркетах, в рамках культурной программы (кино, театр), а также в категории «АЗС». Транзакции на аренду автомобилей выросли на 27%, расходы на шопинг - на 17%.
Оставшиеся в России клиенты ВТБ совершали транзакции активнее, чем путешественники за рубежом. За исследуемый период 2018 года объем и число совершенных транзакций увеличились на 40% (33,5 млрд рублей) и 50% (37,3 млн штук) соответственно.Регионами-лидерами по данному показателю стали Москва (свыше 6 млрд рублей), Санкт-Петербург (2,8 млрд рублей), Новосибирск (670 млн рублей), а также Екатеринбург, Хабаровск и Иркутск (по 500 млн рублей).
Клиенты, которые в этом году предпочли внутренний туризм, больше всего средств тратили на аренду автомобилей (рост на 112%), экскурсии (96%) и культурные программы (93%), а также в барах и ресторанах. Объем покупок во время шопинга вырос на 42%.
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