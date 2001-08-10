Власти Сахалинской области продолжат работу по улучшению инвестиционного климата
На очередном заседании регионального Совета по инвестиционной деятельности представители правительства островного региона, автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», бизнес-кругов проанализировали результаты, достигнутые островным регионом в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 2017-2018 годах. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора области.
- Как было озвучено на Петербургском международном экономическом форуме, Сахалинская область улучшила позицию на 42 пункта, - заметил губернатор Олег Кожемяко, открывая мероприятие. - Но самое главное - бизнес ощутил положительный эффект введенных в регионе мер поддержки. Это помогло наладить конструктивный диалог с предпринимательским сообществом, который будет обязательно продолжен.
Глава региона подчеркнул, что огромную роль в улучшении инвестиционного климата на Сахалине и Курилах сыграло сотрудничество с Дальневосточным представительством «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Как отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Алексей Белик, в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата бизнес оценивает работу органов власти по 44 показателям. По 20 из них в 2016-2017 годах Сахалинская область продемонстрировала рост. По 14 - результаты остались стабильными. И только по 10 показателям произошло снижение оценок. В итоге Сахалинская область переместилась с 79 места в рейтинге на 37-ое. Улучшение интегрального индекса - 42 пункта.
- Безусловно, достигнут прорыв, - констатировал Алексей Белик. – И добились его те органы власти, которые сосредоточились на достижении конечного результата, наладили обратную связь с бизнесом, пытались изменить ситуацию.
Росту способствовали образовательные и консультационные услуги организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. Выросло количество муниципальных и государственных контрактов с субъектами малого бизнеса. Улучшилось качество регионального инвестиционного законодательства. Повысилась оценка регулирующего воздействия, в регионе полностью внедрены целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса по инвестиционному стандарту.
В рамках проекта «Бизнес и власть – откровенный разговор» налажен открытый диалог между губернатором области и островными предпринимателями. Теперь эта практика активно внедряется на муниципальном уровне.
- По оценке бизнеса, на Сахалине и Курилах на 1,5 дня сокращены сроки регистрации предприятий, уменьшилось количество процедур, - сказал Алексей Белик.
Положительный результат отмечен также в части выдачи разрешений на строительство. Улучшены показатели по подключению к электросетям. Слабое место - регистрация прав собственности из-за недостаточного количества мест приема документов в населенных пунктах.
Между тем, как отметил Олег Кожемяко, перед властями островного региона стоит амбициозная задача, поставленная Президентом страны, - к 2020 году войти в тридцатку лучших российских регионов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. По мнению губернатора, у Сахалинской области есть все возможности для ее успешного решения. В дальнейшем областные власти и руководство автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Дальневосточном федеральном округе будут внедрять и распространять лучшие практики работы с бизнесом на региональном и муниципальном уровне, выявлять проблемы на стадии оказания услуг и своевременно реагировать на них.
- Не нужно стремиться в тридцатку лучших российских регионов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата ради одних лишь цифр, - сказала Ольга Курилова, руководитель представительства «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Дальневосточном федеральном округе. – Если качество услуг будет повышаться, бизнес это обязательно оценит.
Ольга Курилова отметила, что для некоторых дальневосточных регионов сахалинский проект «Бизнес и власть – откровенный разговор» стал лучшей практикой, которую предстоит взять на вооружение. Она рекомендовала областным властям с помощью экспертов из числа бизнесменов проанализировать планы по улучшению инвестиционного климата.
- Сегодня видны положительные результаты плодотворной совместной работы бизнеса и власти по реализации на территории Сахалинской области национальной предпринимательской инициативы «Агентства стратегических инициатив», - сказал бизнесмен Валерий Беспалов, руководитель региональной экспертной группы по мониторингу и контролю за внедрением целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса. Он предложил ряд мер, направленных на улучшение организации деятельности рабочих групп, составленных из представителей власти и бизнеса.
- С каждым годом на Сахалине и Курилах облегчаются процедуры и порядок ведения бизнеса, - оценил Андрей Нестеров, генеральный директор «Хоккайдо девелоперз групп», участник региональной экспертной группы по регулирующему воздействию и инвестиционной деятельности. - Но есть и неиспользованные резервы. Например, предоставление информационных материалов для желающих вложить средства, помещений под офисы и так далее. Многое еще предстоит сделать, но мы на правильном пути.
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