ВТБ выдал вкладчикам банка «Уссури» две трети объема страховых возмещений
С 6 по 13 июня порядка 4,5 тысяч вкладчиков банка «Уссури» обратились за выплатами страхового возмещения в ВТБ. Объем выплат превысил 2,8 млрд рублей, что составляет 66% от общей суммы выплат, сообщили в пресс-службе банка.
ВТБ выплачивает страховое возмещение вкладчикам банка «Уссури» в качестве банка-агента АСВ. Общий объем выплат через ВТБ составит 4,3 млрд рублей. Ожидается, что в банк могут обратиться более 8,2 тысячи человек.
Уточнить информацию об отделениях банка, в которых производятся выплаты, можно на сайте vtb.ru в разделе «Выплаты вкладчикам по решению АСВ». Дополнительную информацию можно получить:
- по телефону 8 800 505 24 24 (звонок по России бесплатный);
- по адресу info@vtb.ru.
Получить страховое возмещение вкладчики банка «Уссури» могут через выделенные для осуществления выплат офисы ВТБ во всех городах присутствия банка. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре получить выплаты можно в розничных отделениях ВТБ, режим работы которых продлен до 15 июня. Прием вкладчиков банка «Уссури» в этот период будет проходить с 9:00 до 21:00 в будни, с 9:00 до 18:00 в субботу и воскресенье.
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