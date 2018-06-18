ВТБ на четверть нарастил финансирование малого и среднего бизнеса Приамурья. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

По итогам первого квартала 2018 года ВТБ выдал предприятиям малого и среднего бизнеса Амурской области 1,3 млрд рублей кредитов, что на 24% превышает объем финансирования, предоставленного за аналогичный период 2017 года.

Кредитно-документарный портфель корпоративного бизнеса банка в регионе вырос за год на 23%, до 9,3 млрд рублей. Объем портфеля кредитов малому и среднему бизнесу составляет 8,3 млрд рублей, рост за год составил 21%. В общем объеме портфеля данный сегмент составляет 90%.

В структуре кредитно-документарного портфеля основную часть формируют агропромышленный комплекс и пищевая промышленность - 55%, транспорт и инфраструктурное строительство - 26%, горнодобывающая промышленность и металлургия - 14%, торговля - 5%.