Руководителем корпоративного бизнеса ВТБ на Сахалине назначен Станислав Медзиновский
С 22 июня руководителем корпоративного бизнеса банка ВТБ в Сахалинской области назначен Станислав Медзиновский. Ранее он возглавлял сахалинский филиал ПАО «Дальневосточный банк». В банковской сфере работает с 2003 года, в разное время работал в региональных филиалах АО «Газпромбанк» и ОАО АКБ «РОСБАНК». Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе банка ВТБ.
«Приоритетными задачами Станислава Медзиновского являются наращивание ключевых показателей работы подразделения и расширение клиентской базы, а также увеличение доли банка на рынке кредитования и привлечения малого и среднего бизнеса региона», - отметил руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.
По состоянию на 1 апреля 2018 г. кредитно-документарный портфель корпоративного бизнеса ВТБ на Сахалине составил 2,7 млрд рублей. Основную часть портфеля составляют жилищное и коммерческое строительство и операции с недвижимостью (63%), транспорт и инфраструктурное строительство (31%), услуги (6%) и торговля (0,3%). Объем привлечения средств корпоративных клиентов по итогам первого квартала превысил 32 млрд рублей.
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