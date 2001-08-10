Подготовка объектов «Сахалинэнерго» к зиме идет в соответствии с графиком
Подготовка объектов ПАО «Сахалинэнерго» к несению нагрузок осенне-зимнего максимума 2018-2019 годов идет в соответствии с графиком. К настоящему времени мероприятия ремонтной программы энергокомпании выполнены на 40 процентов, сообщили ТИА «Острова» в компании.
На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 провели капитальный ремонт одного котлоагрегата, заменили модуль горячей части газотурбинной установки. Продолжается средний ремонт котлоагрегата №3 и капитальный ремонт теплофикационной установки I очереди. Кроме того, на Сахалинской ГРЭС и ТЭЦ-1 выполнили текущие ремонты 10 единиц основного оборудования.
Филиал «Распределительные сети» отремонтировал 23 трансформаторных подстанции напряжением 0,4-220 кВ, более 140 километров линий электропередачи всех классов напряжения.
Топливообеспечение электростанций Сахалинэнерго осуществляется в соответствии с графиком и заключенными договорами.
Затраты энергокомпании на выполнение ремонтной программы составят около 1,86 млрд рублей, что выше прошлогодней цифры на 139 млн.
Основной объем работ завершится к началу октября. Готовность Сахалинэнерго к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок 2018-2019 годов оценит специальная комиссия, которая должна выдать энергопредприятию паспорт готовности к работе в зимних условиях.
По-прежнему подготовка энергообъектов к зиме серьезно осложняется задолженностью за электроэнергию. На 1 июня текущего года она превысила 1,2 млрд рублей. Самыми проблемными группами должников остаются: население (368,4 млн рублей); управляющие компании (332,9 млн рублей) и предприятия ЖКХ (145,1 млн рублей).
Низкая платежная дисциплина потребителей негативно сказывается на выполнении ремонтных работ, своевременной закупке топлива и оборудования. Чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы в зимний период Сахалинэнерго вынуждено привлекать кредитные ресурсы.
Комментарии - 0
Другие
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
10:56 20 Июня Сахалинские парламентарии встретились с советником премьер-министра Японии по связям с Россией
15:30 20 Июня В Томари завершается строительство тротуара на участке улицы Антона Буюклы
- 17:27 20 Июня «Центр управления городом» за первый месяц работы помог решить почти 150 проблем в Южно-Сахалинске
10:50 20 Июня Одинадцатиклассники южно-сахалинских школ готовятся к общегородскому выпускному балу
11:01 28 Мая Сахалинские студенты и профильные специалисты смогут проходить стажировку в Индии
09:00 28 Мая На «Горном воздухе» в Южно-Сахалинске открыли летний сезон
17:24 4 Июня Сахалинские депутаты единогласно поддержали строительство моста на материк
09:11 8 Июня Владимир Путин рассказал о создании моста Сахалин – материк
Выбор редакции
- 16:31 Вчера В Южно-Сахалинске обсудили методы помощи тяжелобольным детям
- 16:19 Вчера В ледовом дворце «Кристалл» прошла трансляция матча Уругвай - Россия
- 12:37 Вчера Во дворе областного центра появились железные зонтик и собака
- 10:29 Вчера В июле на Сахалине откроется горячая линия о безопасности детей
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?