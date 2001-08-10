Подготовка объектов «Сахалинэнерго» к зиме идет в соответствии с графиком

Подготовка объектов ПАО «Сахалинэнерго» к несению нагрузок осенне-зимнего максимума 2018-2019 годов идет в соответствии с графиком. К настоящему времени мероприятия ремонтной программы энергокомпании выполнены на 40 процентов, сообщили ТИА «Острова» в компании.

На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 провели капитальный ремонт одного котлоагрегата, заменили модуль горячей части газотурбинной установки. Продолжается средний ремонт котлоагрегата №3 и капитальный ремонт теплофикационной установки I очереди. Кроме того, на Сахалинской ГРЭС и ТЭЦ-1 выполнили текущие ремонты 10 единиц основного оборудования.

Филиал «Распределительные сети» отремонтировал 23 трансформаторных подстанции напряжением 0,4-220 кВ, более 140 километров линий электропередачи всех классов напряжения.

Топливообеспечение электростанций Сахалинэнерго осуществляется в соответствии с графиком и заключенными договорами.

Затраты энергокомпании на выполнение ремонтной программы составят около 1,86 млрд рублей, что выше прошлогодней цифры на 139 млн.

Основной объем работ завершится к началу октября. Готовность Сахалинэнерго к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок 2018-2019 годов оценит специальная комиссия, которая должна выдать энергопредприятию паспорт готовности к работе в зимних условиях.

По-прежнему подготовка энергообъектов к зиме серьезно осложняется задолженностью за электроэнергию. На 1 июня текущего года она превысила 1,2 млрд рублей. Самыми проблемными группами должников остаются: население (368,4 млн рублей); управляющие компании (332,9 млн рублей) и предприятия ЖКХ (145,1 млн рублей).

Низкая платежная дисциплина потребителей негативно сказывается на выполнении ремонтных работ, своевременной закупке топлива и оборудования. Чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы в зимний период Сахалинэнерго вынуждено привлекать кредитные ресурсы.