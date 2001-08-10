На Сахалине растет выпуск сельскохозяйственной продукции и уменьшается безработица

Подведены итоги социально-экономического развития Сахалинской области за пять месяцев текущего года. Объем валового регионального продукта по оценке составил 396,6 миллиарда рублей или 99,4 процента по отношению к аналогичному периоду 2017. Объем промышленного производства сложился в размере 387 миллиардов рублей или 98,7 процента. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Добыча нефти, включая газовый конденсат, составила 7,7 миллиона тонн. По сравнению с предыдущим годом она сократилась на 3,1 процента. Между тем, добыча газа выросла на 9,1 процента, составив 14,2 миллиарда кубометров. Продолжается рост и в угольной отрасли. За пять месяцев предприятиями Сахалинской области добыто 3,9 миллиона тонн угля, что в 1,6 раза выше уровня 2017 года.

Улов рыбы и морепродуктов (по данным Сахалино-Курильского территориального управления Федерального агентства по рыболовству) составил 283 тысячи тонн или 92,5 процента к январю-маю 2017, переработано 225,9 тысяч тонн или 101,3 процента.

За пять месяцев текущего года в целом по области отмечался рост производства электроэнергии, пара и горячей воды, сжиженного природного газа, лесоматериалов продольно распиленных, пресервов рыбных, молока и молочной продукции, сыров, кисломолочных продуктов, масла сливочного, мяса, мясных субпродуктов и полуфабрикатов, пива и минеральной воды.

Существенно – на 33,1 процента - увеличился выпуск продукции сельского хозяйства, который составил 1,5 миллиарда рублей. Значительно выросло производство мяса (в 1,7 раза), яиц (в 1,6 раза) и молока (на 6,8 процента). Поголовье свиней увеличилось в 1,6 раза, крупного рогатого скота – на 6,8 процента, птицы – на 2,1 процента. Средний надой молока на 1 корову вырос на 9 процентов.

На потребительском рынке в отчетном периоде наблюдается рост объемов розничной торговли (на 3,8 процента) и платных услуг населению (на 1,8 процента).

Уровень регистрируемой безработицы на конец мая 2018 года составил 0,6 процента, что ниже аналогичной даты 2017 года на 0,1 процентных пункта.