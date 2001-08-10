ВТБ выдал гарантии на строительство нового аэровокзала в Хабаровске

ВТБ предоставил нижегородской строительной компании «Лимакмаращстрой» банковские гарантии на общую сумму 670 млн рублей. Это позволит ей выполнить обязательства по строительству нового пассажирского терминала внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе банка.

Строительство нового аэровокзала, отвечающего международным стандартам, увеличит пропускную способность комплекса и повысит качество обслуживания пассажиров. Ввести новый аэровокзальный комплекс в эксплуатацию планируется в конце 2019 года.Площадь объекта составит 26 тыс. кв. м, пропускная способность – 2,5 млн пассажиров в год, при пиковой загрузке – свыше 1 тыс. пассажиров в час.

Руководитель департамента корпоративной сети - старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко отметил: «ВТБ обладает серьезным опытом в реализации крупнейших инфраструктурных проектов по всей стране. Гарантируя исполнение нашим клиентом контракта на модернизацию столь значимого объекта, как международный аэропорт Хабаровска, мы способствуем развитию транспортного сообщения всего дальневосточного региона».