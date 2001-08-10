Тихоокеанское
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11:16, Вчера | Новости экономики Сахалина и Курил

В Хабаровске состоялся десятый выпуск Банковской академии ВТБ

В Хабаровске состоялся  десятый выпуск Банковской академии ВТБ. В этом году сертификаты о прохождении курса получили 11 студентов из трех вузов города - ХГУЭиП, ТОГУ и ДВГУПС. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе банка ВТБ.

В преддверии выпуска состоялась студенческая исследовательская конференция. В своих докладах учащиеся затронули темы инвестиций, бизнес-планирования, отразили передовые идеи и новые тренды в экономике и финансах. Участники конференции включены в число кандидатов на получение именных стипендий банка ВТБ.

Жюри, в состав которого вошли представили корпоративного и розничного филиалов ВТБ в регионе, признало лучшими работы выпускника  ДВГУПС  Владимира Юдина - «Технология блокчейн и перспективы ее использования», студента ТОГУ Александра Селиверстова - «Влияние биткоина на национальную платежную систему», выпускницы  ХГАЭиП Натальи Ковалевской - «BIG DATA», и студентки  ХГУЭиП Татьяны Вылегжаниной - «Бизнес-планирование».

Управляющий корпоративным филиалом ВТБ в Хабаровске Евгений Орлов прокомментировал: «Сегодня инновации определяют развитие банковской сферы, поэтому закономерно, что выпускники Банковской академии большое внимание в своих докладах уделили новым трендам на финансовом рынке. Уверен, полученные в ВТБ практические знания помогут им быстрее освоиться в профессии. Ежегодно лучшие выпускники Банковской академии становятся сотрудниками нашего банка, также мы рекомендуем их компаниям-клиентам».

 

 

 

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