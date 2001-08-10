ВТБ гарантирует обслуживание федеральной автодороги в Якутии
ВТБ выдал ООО «Сунтаравтодор» банковскую гарантию на сумму 84,9 млн рублей для обеспечения обязательств по выполнению работ в рамках содержания автомобильной дороги федерального значения А-331 «Вилюй» по госконтракту. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе банка ВТБ.
Заключенный договор предусматривает работы по содержанию автомобильной дороги Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск, созданию условий для её бесперебойного и безопасного функционирования, обеспечению сохранности имущественного комплекса объекта. Гарантия выдана на срок до 31 августа 2023 г.
Руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Якутии Пётр Птицын прокомментировал: «Дорожно-строительная отрасль республики Саха (Якутия) имеет значительные перспективы, что обусловлено планами российского правительства по развитию инфраструктуры Дальнего Востока. Мы намерены развивать сотрудничество с дорожниками, в частности, рассматриваем возможность финансирования обновления материально-технической базы ООО «Сунтаравтодор».
Комментарии - 0
Другие
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
16:51 28 Июня Больше 130 социально значимых объектов построят на Сахалине и Курилах
14:55 29 Июня Дорожные службы не могут привести в порядок дорогу на Синегорск
- 14:47 29 Июня В День молодежи закроют проезд по площади Ленина в Южно-Сахалинске
- 16:35 29 Июня Вагон повышенной комфортности появился на железной дороге Сахалина
09:11 8 Июня Владимир Путин рассказал о создании моста Сахалин – материк
10:13 13 Июня Сахалинская область отметила День России
14:53 8 Июня Власти Сахалина возьмут на особый контроль решение задач, обозначенных президентом во время прямой линии
11:20 19 Июня В Южно-Сахалинске завершился региональный этап акции «Тест на ВИЧ: экспедиция»
Выбор редакции
- 18:01 Вчера Сахалинский тренер по борьбе отметил 65-летний юбилей
- 14:03 Вчера Хоккейную команду «Сахалин» в новом сезоне возглавит Сергей Востриков
- 12:11 Вчера Больше 200 юных южносахалинцев отдохнули в спортивных летних лагерях
- 12:07 Вчера На Сахалине и Курилах зафиксировали самые высокие надои по Дальнему Востоку
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?