ВТБ гарантирует обслуживание федеральной автодороги в Якутии

ВТБ выдал ООО «Сунтаравтодор» банковскую гарантию на сумму 84,9 млн рублей для обеспечения обязательств по выполнению работ в рамках содержания автомобильной дороги федерального значения А-331 «Вилюй» по госконтракту. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе банка ВТБ.

Заключенный договор предусматривает работы по содержанию автомобильной дороги Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск, созданию условий для её бесперебойного и безопасного функционирования, обеспечению сохранности имущественного комплекса объекта. Гарантия выдана на срок до 31 августа 2023 г.

Руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Якутии Пётр Птицын прокомментировал: «Дорожно-строительная отрасль республики Саха (Якутия) имеет значительные перспективы, что обусловлено планами российского правительства по развитию инфраструктуры Дальнего Востока. Мы намерены развивать сотрудничество с дорожниками, в частности, рассматриваем возможность финансирования обновления материально-технической базы ООО «Сунтаравтодор».