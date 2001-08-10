Рыбаки России написали письмо Владимиру Путину

Открытое письмо президенту России Владимиру Путину, подписанное руководителями рыбацких ассоциаций регионов России опубликовано на сайте Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Отраслевое сообщество предостерегает президента от изменения базовых принципов отраслевого законодательства. В частности, рыбная отрасль выступает за сохранение «исторического принципа» распределения долей квот на добычу крабов.

Как пояснил глава ВАРПЭ Герман Зверев, отрасль выступает за сохранение единого подхода к распределению всех видов биологических ресурсов, в то время как в Правительстве РФ обсуждают вариант распределения части квот на аукционах и передачу 20 % «крабовых» квот на инвестиционные цели.

«Рыбная отрасль страны оказалась на грани глубокого инвестиционного провала и полномасштабного экономического кризиса. В Правительстве Российской Федерации 21 – 22 июня обсуждались предложения, которые коренным образом меняют базовые принципы отраслевого законодательства. Те принципы, которые были отражены в Ваших поручениях по итогам заседания президиума Госсовета в октябре 2015 года и закреплены Федеральным Законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» летом 2016 года. Два года спустя предлагается отменить главный отраслевой закон и изменить порядок доступа рыбаков к изначальному производственному ресурсу и делается это в обстановке секретности и тайны… Принятые на правительственном уровне решения скрываются от предприятий рыбной отрасли и от рыбацких объединений. Нам доподлинно неизвестно, какие решения приняты в Правительстве Российской Федерации, но нам хорошо известно, какие решения предлагались и кем они предлагались», - говорится в письме.

Согласно тексту письма, инициаторы системных изменений избегают открытого обсуждения этой темы и серьезно занижают объемы налоговых поступлений от рыбной отрасли с целью дискредитации существующих правил. Так, в то время, как Минфин России говорит о 42 млрд рублей налоговой отдачи, сторонники аукционного распределения квот снижают ее в 2 раза и говорят о 21 млрд рублей.

«Изменение правил распределения крабовых квот, которые должны быть представлены рыбопромышленникам в 2018 году, ставит под угрозу деятельность десятков предприятий, в том числе действующих на территориях опережающего развития Дальнего Востока. Новые правила отбросят отрасль на десятки лет назад», - сообщил Зверев.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», осенью прошлого года в СМИ появилась информация, что президенту «на стол» попали два письма, в которых предлагалось пересмотреть принципы распределения долей «крабовых квот», а именно частично отойти от «исторического принципа» в пользу аукционов. Эта инициатива вызвала критику подавляющего большинства отраслевой общественности и участников рынка. Это предложение обсуждалось и не нашло поддержки на состоявшемся в феврале в Москве IV Съезде работников рыбохозяйственного комплекса РФ, многие губернаторы «рыбохозяйственных» регионов также поддержали позицию рыбаков. В частности, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко поднял эту тему в ходе недавней встречи с Владимиром Путиным в Москве.