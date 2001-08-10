Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июля 2018
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15:17, Вчера | Новости экономики Сахалина и Курил

Рыбаки России написали письмо Владимиру Путину

Рыбаки России написали письмо Владимиру Путину

Открытое письмо президенту России Владимиру Путину, подписанное руководителями рыбацких ассоциаций регионов России опубликовано на сайте Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Отраслевое сообщество предостерегает президента от изменения базовых принципов отраслевого законодательства. В частности, рыбная отрасль выступает за сохранение «исторического принципа» распределения долей квот на добычу крабов.

 Как пояснил глава ВАРПЭ Герман Зверев, отрасль выступает за сохранение единого подхода к распределению всех видов биологических ресурсов, в то время как в Правительстве РФ обсуждают вариант распределения части квот на аукционах и передачу 20 % «крабовых» квот на инвестиционные цели.

«Рыбная отрасль страны оказалась на грани глубокого инвестиционного провала и полномасштабного экономического кризиса. В Правительстве Российской Федерации 21 – 22 июня обсуждались предложения, которые коренным образом меняют базовые принципы отраслевого законодательства. Те принципы, которые были отражены в Ваших поручениях по итогам заседания президиума Госсовета в октябре 2015 года и закреплены Федеральным Законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» летом 2016 года. Два года спустя предлагается отменить главный отраслевой закон и изменить порядок доступа рыбаков к изначальному производственному ресурсу и делается это в обстановке секретности и тайны… Принятые на правительственном уровне решения скрываются от предприятий рыбной отрасли и от рыбацких объединений. Нам доподлинно неизвестно, какие решения приняты в Правительстве Российской Федерации, но нам хорошо известно, какие решения предлагались и кем они предлагались», - говорится в письме.

Согласно тексту письма, инициаторы системных изменений избегают открытого обсуждения этой темы и серьезно занижают объемы налоговых поступлений от рыбной отрасли с целью дискредитации существующих правил. Так, в то время, как Минфин России говорит о 42 млрд рублей налоговой отдачи, сторонники аукционного распределения квот снижают ее в 2 раза и говорят о 21 млрд рублей.

«Изменение правил распределения крабовых квот, которые должны быть представлены рыбопромышленникам в 2018 году, ставит под угрозу деятельность десятков предприятий, в том числе действующих на территориях опережающего развития Дальнего Востока. Новые правила отбросят отрасль на десятки лет назад», - сообщил Зверев.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», осенью прошлого года в СМИ появилась информация, что президенту «на стол» попали два письма, в которых предлагалось пересмотреть принципы распределения долей «крабовых квот», а именно частично отойти от «исторического принципа» в пользу аукционов. Эта инициатива вызвала критику подавляющего большинства отраслевой общественности и участников рынка. Это предложение обсуждалось и не нашло поддержки на состоявшемся в феврале в Москве IV Съезде работников рыбохозяйственного комплекса РФ, многие губернаторы «рыбохозяйственных» регионов также поддержали позицию рыбаков. В частности, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко поднял эту тему в ходе недавней встречи с Владимиром Путиным в Москве.

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