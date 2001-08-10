Тихоокеанское
информационное агентство
13 Июля 2018
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13:06, Вчера | Новости экономики Сахалина и Курил

«Солнцевский угольный разрез» за полгода добыл 3,3 млн тонн угля

«Солнцевский угольный разрез» за полгода добыл 3,3 млн тонн угля

«Солнцевский угольный разрез» за полгода добыл 3,3 млн тонн угля. План добычи, поставленный «Восточной горнорудной компанией» на 2018 год – 8 млн тонн угля успешно реализуется согласно календарного графика, сообщили ТИА «Острова» в Восточной горнорудной компании.

За полугодие «Солнцевский угольный разрез» добыл 3,3 млн тонн. В 2017 году такой же объем был извлечен из недр к середине ноября. А в сравнении с аналогичным периодом прошлого года Солнцевский прибавил в добыче на 240%.

Выйти на новый уровень производства разрезу позволили инвестиции «Восточной горнорудной компании». С начала года значительно расширился парк карьерной техники. Появились новые самосвалы грузоподъемностью 220 и 180 тонн. Прибавилось и в строю выемочных машин. Два новых экскаватора Komatsu PC-4000 и один экземпляр Hitachi EX-3600. Все три новинки с объемом ковша по 23 м3.

Возросла интенсивность на вскрышных работах. С начала года отработано более 21 млн м3.  

«Восточная горнорудная компания» реализует инвестиционный проект по развитию добычи и отгрузки угля в Углегорском районе. Компания успешно модернизирует производственные мощности своих предприятий, что положительно сказывается на показателях работы. В рамках инвестиционного проекта «ВГК» реализует строительство магистрального конвейера по доставке угля от «Солнцевского угольного разреза» к собственному морскому терминалу в Шахтерске. Протяженность конвейера составит порядка 28 км. Проект реализуется с использованием режима Свободного порта Владивосток.

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