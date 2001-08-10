«Солнцевский угольный разрез» за полгода добыл 3,3 млн тонн угля. План добычи, поставленный «Восточной горнорудной компанией» на 2018 год – 8 млн тонн угля успешно реализуется согласно календарного графика, сообщили ТИА «Острова» в Восточной горнорудной компании.

За полугодие «Солнцевский угольный разрез» добыл 3,3 млн тонн. В 2017 году такой же объем был извлечен из недр к середине ноября. А в сравнении с аналогичным периодом прошлого года Солнцевский прибавил в добыче на 240%.

Выйти на новый уровень производства разрезу позволили инвестиции «Восточной горнорудной компании». С начала года значительно расширился парк карьерной техники. Появились новые самосвалы грузоподъемностью 220 и 180 тонн. Прибавилось и в строю выемочных машин. Два новых экскаватора Komatsu PC-4000 и один экземпляр Hitachi EX-3600. Все три новинки с объемом ковша по 23 м3.

Возросла интенсивность на вскрышных работах. С начала года отработано более 21 млн м3.

«Восточная горнорудная компания» реализует инвестиционный проект по развитию добычи и отгрузки угля в Углегорском районе. Компания успешно модернизирует производственные мощности своих предприятий, что положительно сказывается на показателях работы. В рамках инвестиционного проекта «ВГК» реализует строительство магистрального конвейера по доставке угля от «Солнцевского угольного разреза» к собственному морскому терминалу в Шахтерске. Протяженность конвейера составит порядка 28 км. Проект реализуется с использованием режима Свободного порта Владивосток.