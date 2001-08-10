Министерство строительства области получило 8,3 млрд рублей на реализацию адресной инвестиционной программы

Наибольший объем инвестиций – 2,9 миллиардов рублей – приходится на строительство объектов образования. Такие цифры озвучила и. о. министра строительства островного региона Татьяна Стаценко на совещании, которое провела председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Новые школы появятся в Южно-Сахалинске, Смирных и Ногликах, школу – детский сад возведут в селе Кировском Тымовского района. С участием средств федерального бюджета построят среднюю школу в Долинске и закончат работы по сейсмоусилению школы №7 в Поронайске.

Почти в каждом районе развернулось строительство жилых домов. На обеспечение сахалинцев и курильчан качественным жильем в адресной инвестиционной программе выделено 2,8 млрд рублей. По словам Татьяны Стаценко, строительство домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда идет в срок. С начала года в муниципальных образованиях проведена работа по оформлению земельных участков, устроены конкурентные процедуры, заключены муниципальные контракты.

На 2018 год 1,2 миллиарда рублей предусмотрено в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016-2025 годы».

Остальные средства пойдут на строительство объектов культуры, здравоохранения, ЖКХ. Так, в селах Ильинское Томаринского района и Некрасовка Охинского района появятся центры культурного развития, в Охе построят городскую баню.

На 1 июля 2018 года освоено 15 процентов от общего объема финансирования адресной инвестиционной программы, что составляет 1,2 миллиарда рублей из 8,3. Глава правительства области попросила объяснить, почему процент освоения бюджетных средств ниже, чем в прошлом году.

– Причина в том, что в 2017 году объекты, в основном, переходили с 2016 года, и мы завершали их строительство. В этом году большинство объектов вновь начинаемые, часть объектов возводится через новый механизм «строительство под ключ», – пояснила Татьяна Стаценко.

– Все органы исполнительной власти должны проанализировать, почему на некоторых объектах идет отставание. Поставьте кураторов на местах, чтобы они каждый день были на связи и давали отчет. Все объекты должны быть сданы точно в срок в текущем году, – подытожила Вера Щербина.