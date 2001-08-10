В Южно-Сахалинске прошла встреча «Бизнеса и власти»

Застройщики, предприниматели, эксперты, архитекторы, члены СРО, представители контролирующих организаций, а также специалисты структурных подразделений муниципалитета обсудили наиболее актуальные вопросы развития строительной сферы в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Открывая встречу, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин отметил, что в областном центре в настоящее время развернута огромная строительная деятельность: возводятся и модернизируются социальные объекты, учреждения образования, ремонтируется дорожная сеть, идет благоустройство городского пространства, дворов, скверов. Преображается и городской парк. В связи с этим необходимо, чтобы подрядные организации обеспечивали качественное выполнение работ, соблюдали строительные регламенты, а результат труда был долговечным и красивым. В свою очередь администрация должна предоставлять застройщикам прозрачные правила, грамотное проведение конкурсных процедур с соблюдением всех норм законодательства. Именно от четко выстроенного взаимодействия бизнеса и власти зависит дальнейшее развитие города.

Встречу в подобном формате проводят не впервые. На прошлом мероприятии было внесено множество предложений, которые касались совершенствования совместной работы предпринимателей и администрации, повышения уровня ответственности подрядных организаций перед заказчиком, улучшения контроля за строительным процессом, оптимизации нормативных процедур. Многие из поручений уже выполнены — об этом отчитались на встрече.

Озвучили на нынешнем мероприятии и новые идеи, например организовать в городе ярмарку строительных производителей, где будут представлены компании, работающие в данной отрасли, образцы изделий и материалов. Подобные мероприятия проходят в Южно-Сахалинске, но в рамках различных выставок, несколько дней в году. Градоначальник поручил изучить возможность организации постоянно действующей ярмарки.

Еще одно предложение касалось внесения изменений в областную жилищную программу. Сейчас в ней планируют предусмотреть компенсационные выплаты до 50 процентов на индивидуальное строительство домов из дерева. На встрече предложили рассмотреть возможность предоставлять такие компенсации и при использовании других материалов, например газоблока, который также распространен в ИЖС.

Большой дискуссионный блок на встрече посвятили созданию доступной среды для маломобильных граждан, людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых горожан, беременных женщин и молодых мам. Необходимо учитывать строгие нормативы при выполнении ремонтных работ во дворах, на улицах и тротуарах, чтобы в городе было легко передвигаться пешком.

Встреча продлилась более двух часов. Мэр поблагодарил всех ее участников за активность и неравнодушие к развитию островной столицы.

Следующее собрание в данном формате пройдет в августе.