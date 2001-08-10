Регион претендует на дополнительное финансирование для реконструкции аэродрома Охи
Губернатор Сахалинской области принял участие в заседании подкомиссии правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона. Оно прошло в Москве под председательством Зампреда правительства России – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора области.
На совещании рассматривалась реализация планов социального развития центров экономического роста субъектов Дальневосточного федерального округа. Как отметил Олег Кожемяко, в Сахалинской области в рамках плана будет реализовано 95 мероприятий, на которые в федеральном бюджете на 2018-2020 годы запланировано 25,3 млрд. рублей. Это почти половина от общего объема средств, который выделяется на все регионы Дальнего Востока для реализации планов развития.
На сегодняшний день по результатам проведения конкурсных процедур и уточнению графиков реализации плана островной регион сэкономил 533,6 млн. рублей. Губернатор предложил направить эти средства на модернизацию взлетно-посадочной полосы, летного поля и стоянок самолетов аэропорта Южно-Сахалинск. Это позволит снять существующие ограничения на обслуживание воздушных судов и увеличить количество мест стоянки.
Кроме того, Олег Кожемяко выступил с предложением выделить региону 3,2 млрд. рублей из федерального бюджета на реконструкцию аэродрома Оха.
- Этот проект важен для Сахалинской области с точки зрения повышения транспортной доступности, особенно северных районов. Потребность в ремонте взлетно-посадочной полосы в Охе назрела давно. И сегодня у нас есть реальная возможность приступить к решению этого вопроса. Проектно-сметная документация готова, она прошла экспертизу в прошлом году. Еще один немаловажный момент - при проведении работ планируется задействовать мощности местного завода ЖБИ, - отметил Олег Кожемяко.
По словам главы региона, это предложение было поддержано и более детально его планируется рассмотреть на следующем заседании подкомиссии.
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