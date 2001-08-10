Мэрия Южно-Сахалинска спрашивает мнение горожан о ярмарке у Дома торговли

Посетителей сельхозярмарки в Южно-Сахалинске приглашают высказать свое мнение. Новая торговая площадка южнее Дома торговли, где представлен широкий ассортимент товаров местных производителей и действуют специальные ценовые предложения, начала функционировать в июне. Ярмарка работает ежедневно с 10.00 до 18.00, по субботам с 11.00 до 12.00 проходят тематические дни, когда покупатели под музыкальное сопровождение могут продегустировать определенный вид продукта.

Таких дней было проведено четыре - хлебный, мясной, рыбный и лимонадный. Для улучшения предоставляемых услуг был разработан календарь скидок.

Кроме того, департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка с целью повышения удобства для покупателей инициировал опрос. Предлагается высказаться по четырем темам: о режиме работы, о ценах, а также о том, чем должна отличаться данная торговая площадка от других и вызывают ли интерес тематические дни. Голосование продлится до 27 июля.

Предложения, которые помогут внести корректировки в работу торговой площадки, можно присылать на электронную почту: e.krasnova@yuzhno-sakh.ru или bayandina@yuzhno-sakh.ru.

А следующий тематический день посвящен чаю: в предстоящую субботу, 21 июля, посетители смогут продегустировать различные виды этого напитк, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.

Также на территории работает выставка деревянного домостроения, где можно посмотреть, а впоследствии и приобрести дом для дачного участка или под индивидуальное жилье.