На субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток направят еще полмиллиарда рублей

Более 470 миллионов рублей будет дополнительно направлено на субсидирование пассажирских авиаперевозок с Дальнего Востока в центральную часть страны и обратно. Эти средства позволят перевезти более 40 тысяч пассажиров льготных категорий, сообщили ТИА «Острова» в Минвостокразвития.

«Все мы знаем, какие проблемы возникают - чтобы добраться с Дальнего Востока в центр России. Для дальневосточного региона транспортная доступность – один из самых актуальных вопросов, без решения которого невозможно полноценное развитие региона. Принятое решение о выделении дополнительных средств - лишь один из необходимых шагов. Сейчас мы продолжаем работу по расширению перечня льготных категорий граждан - добиваемся включения многодетных родителей в льготную категорию лиц. Также идет работа по расширению сети субсидируемых маршрутов, как внутри Дальнего Востока, так и в западную часть страны», - сказал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

В 2018 году на субсидирование пассажирских перевозок на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград из федерального бюджета выделено 3,8 млрд рублей, из них 2,86 млрд рублей – для Дальнего Востока.

Льготные категории граждан могут воспользоваться билетами по 57 направлениям по программе субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток, включая перелеты в переделах Дальневосточного федерального округа и перевозку детей во Всероссийский детский центр «Океан». Период выполнения полетов – с 1 марта по 1 декабря 2018 года.

Полеты выполняют 12 авиакомпаний: ПАО «Аэрофлот», АО «Ред Вингс», ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии», АО «Авиакомпания АЛРОСА», ПАО «Авиакомпания «Сибирь», АО «Ижавиа», АО «Авиакомпания АЗИМУТ», АО «Авиакомпания «Якутия», АО «Авиакомпания «НордСтар», АО «Нордавиа», ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ООО «Северный ветер».

Программа субсидирования реализуется в соответствии с постановлением правительства России от 2 марта 2018 года. Льготные билеты могут приобрести российские граждане в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка - инвалида, и инвалиды с детства II или III группы.

Ранее правительство России внесло изменения в порядок предоставления субсидий организациям воздушного транспорта для обеспечения доступности воздушных перевозок и удовлетворения спроса на авиаперевозки с Дальнего Востока в центральную часть России и обратно.

Изменения внесены для своевременного перенаправления невостребованных бюджетных средств на субсидирование перевозок по маршрутам, которые пользуются повышенным спросом в период летних отпусков. Если раньше перераспределять средства было возможно было только с 1 сентября, после внесения изменений неиспользованный остаток бюджетных ассигнований возможно перераспределить после 1 июня.

Помимо этого, сегодня любой пассажир без ограничения может приобрести билеты по «плоскому тарифу» по ряду направлений, включая дальневосточное. Плоские тарифы» действуют на рейсах «Аэрофлота» из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении. С 2018 года «плоские тарифы» для дальневосточников ввела и авиакомпания «Россия». Благодаря этому в текущем году билеты по доступной цене дополнительно смогут купить 900 тысяч человек.